Oteador | Postrimerías

Es la parte final de las campañas políticas en el país, pero no de la llamada Cuarta Transformación. Se desarrollaron los últimos esfuerzos opositores para avivar el ánimo entre sus simpatizantes y posibles electores: la marea rosa y el tercer debate presidencial. No será suficiente para derrotar al oficialismo en la pugna a nivel nacional; el reto de la oposición es que el resto de sus candidaturas no se queden solas en medio de una narrativa poderosa que afirma que Claudia Sheinbaum será la próxima, y primera mujer, presidenta de México.