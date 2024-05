Acusaciones de narcotráfico marcan el tercer debate por la Presidencia

Xóchitl Gálvez aseguró que está de acuerdo en quien tenga algún arreglo con el narcotráfico tiene que ir a la cárcel, en alusión a García Luna. Sin embargo, sugirió a su contrincante que su “súper policía, Omar García Harfuch le cuente toda esta historia de García Luna”.

Y ahí no paró. También le pidió explicar el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador con la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán: “¿Cómo explicas el que hayan liberado a Ovidio (Guzmán), ¿cómo explicas que la delincuencia se pasee por todo el país?

En 6 años el Presidente jamás se reunió con la oposición, pero fue 6 veces a Badiguarato. Eso no sólo prueba su autoritarismo, sino su vínculo con el narco. #XóchitlGálvezPresidenta pic.twitter.com/kadfDWjSh8 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 20, 2024

La "revelación"

La candidata del bloque opositor aprovecho el debate para hacer una "revelación": Mario Delgado, presidente nacional de Morena, es objeto de una investigación por parte de autoridades de Estados Unidos, al contar que en 2019 el morenista se asoció con Sergio Carmona, quien fue vinculado al crimen organización y asesinado en el 2021. El negocio, explicó, consistía en ingresar gasolina de Estado Unidos a México sin pagar impuestos.

“La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave, Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé narcopartido a Morena?”, afirmó.

Minutos antes, Sheinbaum había asegurado que no caería en la provocación, al aseverar que un debate es para proponer, por lo que no contestó ninguna de las acusaciones de Gálvez.

“Las mexicanas y mexicanos no merecemos un debate lleno de calumnias, un debate de mentiras, eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones, al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y por supuesto a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo que la desesperación del PRIAN va en un lejano segundo lugar, pero no comparto sus métodos, por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial”, destacó.

El PRIAN tiene más gobernadores presos y prófugos, que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. #DebateINE pic.twitter.com/xB4dWuT1D4 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 20, 2024

Casi dos horas después de terminar el debate, Mario Delgado, dijo que las acusaciones de Xóchilt Gálvez sólo son una calumnia.

OTRA CALUMNIA.

La candidata del #PRIAN asegura que tengo abierta una investigación en los Estados Unidos

¡FALSO!

Así nos recibieron en Los Ángeles California apenas en octubre pasado con motivo de la visita de ⁦@Claudiashein⁩ a nuestros paisanos. ¡No somos iguales! pic.twitter.com/JB0kCNgMa1 — Mario Delgado (@mario_delgado) May 20, 2024

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez también le entró al tema del narcotráfico. Dijo que de ganar, con él no se preocuparán de quién es el peor "García", en referencia a Genaro García Luna y Omar García Harfuch.

“Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar el país, de darle seguridad, de acotar la impunidad es el Presidente de la República, es una tarea que no se puede delegar”, indicó.