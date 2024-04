ApuntesElectorales | Canal Once. Dados cargados

Quien sin duda ha buscado jugar un papel protagonista para favorecer a las candidaturas oficialistas son los medios públicos de comunicación, en particular Canal Once. Este canal de televisión estatal no ha escatimado en su cobertura informativa y sus programas de opinión para cubrir y hablar favorablemente de la candidata oficialista e invisibilizar o atacar a la oposición.

Como lo hemos advertido desde el grupo de alerta democrática , los medios de comunicación del Estado están generando inequidad informativa, destinan recursos públicos a promover la candidatura oficial y escapan al monitoreo de medios que realiza la autoridad electoral.

Desde las precampañas, el monitoreo de noticias que realiza la Universidad Autónoma de Nuevo León parael INE mostró que los medios públicos han tenido un marcado sesgo para hablar bien de las candidaturas oficialistas y, al mismo tiempo, se han dedicado a valorar negativamente a la opsoición. Esto se ha advertido a pesar que el monitoreo no cubre diversos programas de opinión y sátira política producidos por los canales de televisión pública OnceTV, Capital 21 y Canal 22 articulados, en los cuales cotidianamente se promueve al oficialisismo y se ataca a la oposición.

En el más reciente monitoreo de medios se advierte que Canal Once ha tenido una cobertura sezgada a favor de la coalición oficialista, la disparidad en la cobertura informativa es evidente, se le dedica considerablemente más tiempo a las candidaturas oficialistas que a la oposición, prácticamente se ha convertido en un medio de propaganda para el gobierno y las candidaturas afines, y sin duda las menciones siempre son positivas para una y negtivas o en el mejor de los casos neutras para los otros.

Los medios de comunicación del Estado se están conviertiendo en canales oficiales de propaganda, la inequidad en la cobertura informativa se acentúa conforme avanzan las campañas, lo cual dicho de otra forma implica que se están usando recursos públicos para favorecer e incidir en la elección.