ApuntesElectorales | Debate Chilango

Después de ver el debate me queda claro que el modelo de gobierno actual de la Ciudad de México está agotado, un grupo político que con sus renovaciones lleva 27 años gobernando ya no tiene una visión que pueda ayudar a la Ciudad a dar el siguiente paso; como se cansaron de decir los candidatos de oposición, la CDMX está estancada. Las propuestas que vimos de la candidata oficialista o eran lugares comunes o abordaban temas que ni el actual gobierno ni los anteriores han tenido la determinación de resolver, no veo cómo la candidata sí lo vaya a hacer.

Los problemas principales de la Ciudad como movilidad y transporte, inseguridad, abasto de agua y sustentabilidad no son prioridad para el proyecto de gobierno que busca la continuidad, prácticamente ni habló de estos temas, mucho menos planteó soluciones de fondo para los mismos.

Los candidatos opositores mostraron mucho más conocimiento y profundidad en sus temas. Salomón Chertorivski tiene propuestas muy claras en los temas de salud. También en los económicos, tiene muchos años trabajándolos y se evidenció en el debate, es sin duda el candidato más preparado. Santiago Taboada tiene experiencia en la función de gobierno, conoce bien lo que es gobernar en la Ciudad, su carrera política la ha desarrollado en lo local y además es un político joven. Durante el debate mostró mucha seguridad, especialmente en cuanto a que va a ganar la elección, tenía claridad que la rival era la candidata oficialista y en muchos momentos buscó confrontarla.

De esta forma la contienda en la Ciudad de México plantea un escenario muy definido, optar por el grupo político que ha gobernado durante 27 años continue en el gobierno o buscar una opción diferente. En este sentido, cabe señalar que la CDMX y la presidencia de la República por primera vez en 20 años fueron encabezadas por personas del mismo partido político, lo cual a juzgar por el abandono de la Ciudad en este sexenio no resultó ser muy positivo.

La elección a la Jefatura de Gobierno de la CDMX será una de las más competidas que veremos este 2024; en 2021, la oposición mostró que sí es posible avanzar electoralmente y en esta ocasión buscará ganarla. A las campañas aún les falta mucho, estoy seguro que en cuanto comiencen las campañas a diputaciones locales y a las alcaldías la elección se pondrá mucho más interesante. Por ahora la diferencias en las encuestas no parece ser muy abrumadora, aunque haya periodistas pagados que quieran hacer ver lo contrario.