¿Qué pasa con La Hora Nacional y por qué piden que deje de transmitirse?

¿Qué pasó en el programa del 24 de marzo?

Este sábado 23 de marzo, el PAN presentó nueva una queja ante el INE en la que solicitó se suspendiera la emisión de La Hora Nacional durante las elecciones, pues, acusó, se utiliza para promover la candidatura presidencial de Sheinbaum.

La denuncia fue presentada por los diputados del PAN Federico Döring y Luis Alberto Mendoza, en contra de Sheinbaum, Morena, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), además de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El PAN argumentó violación a los principios de imparcialidad de la contienda, así como la cesión o adquisición de tiempos en radio y televisión con fines político-electorales en contra de los concesionarios que difundieron los programas de La Hora Nacional los días 3 y 10 de diciembre del 2023, así como el 14 de enero de este año.

Luego de que el PAN interpuso dicha queja ante el INE, la CIRT recomendó a sus afiliados omitir La Hora Nacional de sus transmisiones de este domingo 24 de marzo.

En un comunicado “urgente”, la CRIT apuntó: “(...) Al considerar que desde hace tiempo de manera sistemática solo hablan de la candidata del partido en el gobierno y de sus obras cuando fue Jefa de Gobierno, así como conversan de los programas del Ejecutivo Federal”.

“Como ustedes saben nosotros transmitimos este programa de buena fe, sin embargo, ante el grave riesgo de ser sancionados por su difusión me permito recomendarles omitir su transmisión a partir del programa de mañana domingo 24 de marzo”, añadió la Cámara.

Ante la difusión de ese comunicado, la tarde de este domingo, la Segob se pronunció y dio a conocer que tuvo un dialogo con la CIRT sobre los alcances de las quejas en el periodo electoral.

"Confiamos en que los concesionarios mantendrán vivo un espacio que nos une como país y sociedad", indicó la Segob.

Fue así que a las 22:00 horas de este domingo, finalmente La Hora Nacional fue transmitida en la mayoría de las estaciones de radio de México como sucede habitualmente desde hace 87 años, pues únicamente dejó de transmitirse en las estaciones del Grupo Radiópolis: W Radio, La Ke Buena y Los 40 Principales.

En el programa de este 24 de marzo, La Hora Nacional contó con una entrevista a la escritora Aura García Junco, así como al grupo La Santa Cecilia, mientras que los conductores se limitaron a hablar de temas culturales como los próximos festivales musicales que se llevarán a cabo en el país, informar noticias sobre ciencia y deportes.

Este domingo, en conferencia de prensa desde Durango, Sheinbaum se pronunció sobre el tema y pidió al INE, imparcialidad ante las quejas que se han presentado en este periodo electoral, como la que se hizo en contra del programa La Hora Nacional.

A pregunta expresa, la candidata señaló que en el INE debe haber imparcialidad ante las quejas y señaló que tras el comunicado de la CIRT dejaría que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal o la siguiente instancia sea quien emita una opinión sobre la suspensión o no de la emisión radiofónica.

“Hay cosas que no me explico, cuando se pide revisar la guerra sucia, los bots comprados desde el extranjero, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN que dice que en La Hora Nacional se está difundiendo algo, pues de inmediato se contesta”, dijo.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de censurar al programa La Hora Nacional.

“Se atrevieron a censurarla a La Hora Nacional, es algo inédito”, declaró el presidente durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

"No cabe duda que estamos viviendo tiempos interesantes. Yo pensaba que ya no existía La Hora Nacional y se atrevieron a censurarla, es algo inédito. A lo mejor ahora La Hora Nacional está más escuchada, pero antes era como un tafil, y ahora no. La censuraron, el INE censuró", expresó el presidente.