ElPersonaje | Saúl Huerta, violador serial morenista

Pues fue una victoria agridulce para la víctima y su familia, ya que no solo tuvieron que pasar un infierno para denunciar y ratificar el expediente, sino que ahora, increíblemente, se han visto obligados a huir a los Estados Unidos debido a las amenazas en su contra que ponen en peligro su integridad. ¡Así como lo están leyendo!

La historia criminal de Saúl Huerta Corona quedó al descubierto apenas en 2021, pero gozó del cobijo de los suyos en Morena, y hasta de las facilidades de la Fiscalía de la Ciudad de México, bajo la titularidad de Ernestina Godoy.

Su caso pintó de cuerpo entero los amagos y encubrimiento a Huerta Corona cuando el 21 de abril de 2021, la Policía de Investigación de CDMX detuvo en flagrancia al morenista abusando de un joven de 15 años en el Hotel Exe Cities, ubicado en la llamada “Zona Rosa”.

De acuerdo al testimonio del menor, trabajaba con Huerta Corona desde que le había ofrecido un lugar en su equipo bajo la promesa de ayudarle a costear sus estudios universitarios. El día de los hechos, el morenista le dio una bebida que lo hizo sentirse mal, por lo que el entonces legislador lo llevó a un hotel donde realizó el abuso.

En ese entonces, Huerta Corona gozó del arropamiento de sus compañeros legisladores donde aprovechó para minimizar el caso y, el muy cínico, por decir lo menos, culpó a la mafia del poder de estar detrás de la acusación.

En ese no tan lejano 2021, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, sin una pizca de vergüenza o ética, defendió lo indefendible, justificando que no podía opinar sobre el caso de Huerta Corona porque “son cosas personales”, y todo había ocurrido “fuera de su función como diputado federal”. Claro, pues el menor de edad no era ni familiar ni conocido suyo, si no otro hubiera sido su cantar, ¿o no?

Por si lo anterior no le hubiera causado repulsión, déjenme comentarles que la Fiscalía de Godoy puso piedritas en la investigación, al grado que la madre del joven se quejaba de su acompañamiento.

“Nos trataron muy mal”, sostuvo en abril de 2021 cuando evitó asistir a una reunión con Godoy. “Es una situación muy difícil y dura”, la escuché decir.

“A nadie nos gustaría que abusaran de nuestros hijos. Piensen si fuera alguno de los suyos. Yo estoy muerta en vida pues mi hijo está muy deprimido y hasta ha pensado en suicidarse. Yo pensé que por ser ignorante nos había pasado esto, pero ya veo que no. Ernestina nos puso al abogado para dejar impune al diputado pederasta”.

Ojo, nadie me lo contó, yo lo escuché en una reunión de víctimas de Ernestina que los diputados Luis y Federico Chávez, del PAN, organizaron en el Congreso de la CDMX en los tiempos en que cínicamente Ernestina se quería re elegir y el consejo judicial, quesque ciudadano, encabezado por Jorge Nader, NO le daba voz y nunca lo hizo a las víctimas de la Fiscalía.