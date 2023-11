ApuntesElectorales | Competencia electoral y estrategias de campaña

No podemos olvidar que las elecciones son una competencia en la que cada quien tiene su propia estrategia y busca ganar de diferentes formas. Lo obvio sería que todos los candidatos y candidatas compitan para ganar la elección, pero en realidad no todos o todas quieren ganar para ocupar el cargo, algunos lo que buscan es incrementar su votación con respecto a elecciones anteriores, otros van por no perder e incluso algunos luchan para no desaparecer, también hay quienes solo buscar figurar para conseguir otro cargo. Cada quien gana de diferente manera.