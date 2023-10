ApuntesElectorales | La punta del iceberg. Ganar a cualquier costo

La elección requiere que se pueda ejercer la libertad de expresión en plenitud, pero que se respeten los límites constitucionales, que podamos tener un voto libre e informado. Esto que parece algo fundamental en la práctica es mucho más complicado.

En el terreno de juego no vemos nada de lo anterior, por el contrario la estrategia para ganar es rehuir al debate, el manual indica que los punteros deben evitarlo. Es cierto, la ley impide en estos momentos hacer propuestas y exponer plataformas de gobierno, pero los millones que se han gastado se centran en exhibir caras, nombres, imágenes bonitas y llenarlas con lugares comunes, el contenido está vacío y las ideas abandonadas.

Donde sí se ejerce la libertad de expresión a plenitud es en el púlpito matutino, desde ahí todos los días se determina el rumbo de la elección, se destapan candidaturas, se descalifica a los opositores, se llama a votar y apoyar a unos y se ataca y denosta a los opositores. A pesar de la Constitución, la mañanera se usa no solo para incidir y dirigir la elección, sino también para difundir discursos de odio, desinformación e información falsa. No se escatima en el uso de recursos públicos para ejercer lo que llaman el “legítimo derecho a la libertad de expresión”, que no es otra cosa más que el abuso del poder a partir de ignorar los límites constitucionales válidos al ejercicio de la misma. El objetivo es claro, conducir una elección favorable a los suyos y quitarles oportunidades a los opositores, la inequidad en su máxima expresión.

Pero esto no es todo, ante la ausencia de ideas y contenidos, en los últimos días se ha optado por desatar una guerra de encuestas, en la que empresas prestigiosas y medios patrocinados con recursos públicos difunden estudios de opinión engañosos, los cuales no sabemos quién patrocina, pero que amparados bajo el prestigio de sus autores buscan manipular la voluntad ciudadana para desalentar las posibilidades de una elección competida.