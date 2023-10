ApuntesElectorales | Gobernar sin límites

Después de cinco años de gobierno entendemos que al presidente no le gustan los límites; ni constitucionales, ni legales y tampoco institucionales. Le molesta no poder hacer su voluntad cuando no tiene facultades o la ley impone requisitos que se deben cumplir para que pueda llevar a cabo alguna acción u obra, enfurece cuando alguna autoridad al hacer valer la ley le impide realizar una actividad o le revoca una determinación.

En su visión el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos deben ser incondicionales y sumisos a sus decisiones, pues él es el único portado de la verdad y de la razón. El Estado de Derecho y la División de Poderes están bien en la teoría, pero en la práctica son incómodos cuando contradicen o limitan al todo poderoso.