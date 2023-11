Kumamoto, los independientes y el sistema de partidos

Al margen de los méritos o miserias de cada caso individual (y conste que dejo fuera a todos los que no lograron juntar las firmas para formalizar su candidatura y a los que a pesar de juntarlas perdieron, que son la inmensa mayoría), aquí hay una señal de que el sistema de partidos mexicano, por un lado, no cambió mediante la tentativa de “ciudadanizarlo” a golpe de candidaturas independientes; pero, por el otro lado, sí cambió porque surgió una “nueva” fuerza política, Morena, que está convirtiéndose en un partido predominante (si no es, de hecho, que hegemónico). Con todo, convendría reparar en que no cambiaron las reglas (i.e., las barreras de entrada, el control que ejercen las dirigencias, el desempoderamiento de las militancias, el modelo de financiamiento o de comunicación política) en las que se basaba la crítica contra la “partidocracia”. Es decir, en un sentido cambiaron muchas cosas, en otro sentido no cambió lo que más hacía falta que cambiara.

Es verdad que sin partidos políticos no puede haber democracia; sin embargo, con este sistema de partidos que tenemos, ¿qué clase de democracia puede haber?

_______

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.