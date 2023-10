CDMX: conflictos en las coaliciones hacia 2024

Según la encuesta que publicó ayer Buendía y Márquez , el reconocimiento de nombre de García Harfuch está 3 puntos arriba del de Brugada (67 vs. 64%); su balance de opinión (i.e., positivos menos negativos) es 11 puntos superior (34 vs. 23); y su preferencia para ser el candidato de Morena está 12 puntos por encima de la de ella (39 vs. 27%). Tal vez ambos estén en condiciones de ganar la elección, pero la ventaja de García Harfuch podría tener un mayor efecto de arrastre en la disputa por las alcaldías y el congreso local.

Entre los aspirantes de oposición, solo Margarita Zavala y Sandra Cuevas tienen un reconocimiento de nombre comparable (67 y 59%), mientras Santiago Taboada y Lía Limón no rebasan ni el 40% (36 y 29%); el que tiene el balance de opinión menos malo es Taboada (0), pues Limón, Zavala y Cuevas están en negativos (-3, -18 y -26); y en cuanto a preferencia para ser candidatos, Zavala tiene 14%, Taboada y Cuevas 10% y Limón 7%. En la capital hay un electorado opositor, pero ninguno de esos perfiles parece realmente capaz de entusiasmarlo.

Muchas personas dan por hecho que el alcalde de Benito Juárez (Santiago Taboada) será el candidato del Frente. Sin embargo, el fin de semana pasado, durante un evento para su “destape” formal, Xóchitl Gálvez celebró su aspiración, señaló que era un “gran activo”, pero dijo que “puede haber sorpresas” si en la encuesta del proceso interno surge alguien más competitivo. Además, recordó que hay que esperar a la definición del INE sobre las reglas de paridad de género para las elecciones de poderes ejecutivos en los estados. Quizá por respeto al procedimiento o para guardar las apariencias, quizá porque preferiría que la abanderada fuera otra mujer como ella, quizá porque sobre él pesa la sombra del llamado “cartel inmobiliario”, en fin, puede ser por diversos motivos: el punto es que un espaldarazo propiamente dicho, fuerte y claro, no le dio.