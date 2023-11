Otis, las dimensiones de la catástrofe

La noche del martes se cumplió una semana desde que el huracán Otis tocó la costa del Pacífico mexicano. Las imágenes y los testimonios que se han acumulado durante estos días no dejan lugar a dudas, se trata de una de las mayores catástrofes que han sufrido Acapulco y sus alrededores no solo en los últimos tiempos sino en toda su historia. Esta catástrofe, sin embargo, no es nada más natural sino también humana. Y así como hay un trabajo apremiante de atención y cuidados respecto a la población afectada, de limpieza y reconstrucción en el lugar de los hechos, también hay una labor de análisis y escrutinio que comienza por distinguir entre las múltiples dimensiones de la catástrofe.