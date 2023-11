Kumamoto anuncia mega alianza de Futuro con Morena, PT y PVEM rumbo al 2024

La víspera en redes sociales se difundió una fotografía de Kumamoto con un chaleco guinda y las siglas de Morena, en las que ya se presumía se uniría a ese partido, razón por la que el regidor compartió un audio en el que explicó que los simpatizantes y militantes del partido Futuro “votaron a favor de que se abriera este diálogo”.

Aclaró que el diálogo se daría en un contexto de autonomía y una lógica de poner en el centro a las personas; “eso también significa tener una posición crítica y poder construir un proyecto para el estado de Jalisco, de cambio. Si eso es posible, podría ser un camino para poder construir una coalición, pero eso todavía no está definido. No lo sabemos todavía y no se va a poder hacer saber a través de una puesta de chaleco”.