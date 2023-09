El Circo 🎪 | Una abanderada esperada, un ritual de mando y arlequines-youtubers

LA ABANDERADA

Por m谩s que se dijo que en el Circo de las 4 Tandas no tendr铆an problemas con su proceso de selecci贸n y hasta se presumi贸 que la gran funci贸n del 6 de septiembre tendr铆a 茅xito asegurado, no fue as铆. Ciertamente, no hubo sorpresas y todas las rutinas terminaron como se preve铆a: que el papel principal lo ganar铆a Claudia Sheinbaum y que la jornada cerrar铆a con varios minutos de aplausos. Pero muchos cabos quedaron sueltos y no s贸lo por el tironeo de redes que protagoniz贸 durante el d铆a Marcelo Ebrard. Tres ejemplos: uno, al primer aviso de queja por Ebrard, la c煤pula guinda lanz贸 un comunicado de apoyo de todos los gobernadores aliados, 驴penar谩n que es cre铆ble que en menos de una hora se puede hablar con 22 gobernadores, redactar un comunicado, conseguir su aval y publicarlo? Segundo, si los resultados de la encuesta no se conoc铆an y estaban en un sobre cerrado y s贸lo se mostraron a los aspirantes en reuni贸n con la dirigencia, c贸mo es que 鈥揹esde su arribo鈥 la jefa Sheinbaum fue recibida en medio de felicitaciones (antes de esa reuni贸n). Y tercero, c贸mo es que la noche del martes a las 23:37 se public贸 un mensaje en la red X informando como 鈥渢erminado el conteo de boletas鈥 pero a la ma帽ana siguiente se dijo que el avance era de apenas el 35%. Dudas que levantan cejas con todo y el maquillaje.