Entrega de bastón de mando, simbolismo con el que AMLO se ratifica como líder

“Es algo que no hemos vivido en las recientes elecciones. Enrique Peña Nieto no estuvo encabezando la campaña de (José Antonio Meade), se la confió en gran parte a Aurelio Nuño, en la elección pasada de (Felipe) Calderón, como no fue su candidato, evidentemente no hizo campaña con Josefina Vázquez Mota, no la apoyó de la forma en que ella hubiera esperado”, recuerda Saúl Arellano.

Intentar influir en un proceso electoral para beneficiar a su candidato o a su partido, no es un asunto exclusivo de Andrés Manuel López Obrador y de México, aclaran.

“Todos los presidentes que están en el poder tratan de incidir para que gane su partido, que él sea reelecto o que gane su candidato preferido, esto es en esta democracia y en cualquier otra... hay un riesgo siempre latente de que el presidente trate de incidir de manera ilegal para favorecer a sus candidatos y a su partido”, explica Fernando Barrientos, politólogo y profesor de la Universidad de Guanajuato.

La intención de López Obrador de “incidir” en el proceso electoral se explica por dos asuntos, de acuerdo con los expertos: ganar con amplio margen en las elecciones de 2024, o porque Xóchitl Gálvez y el Frente Amplio son más amenaza de lo que el presidente y su partido quieren reconocer.

“El propio presidente sabe que existe e riesgo de perder la elección. Presidencial, por eso no va a escatimar ningún recurso, ni tiempo para tratar de retener la presidencia para su partido, Morena”, agrega Saúl Arellano.

¿Qué detiene a un presidente de intervenir de forma ilegal en una elección? Fernando Barrientos lo explica así:

“Primero que exista un Estado de Derecho eficiente e instituciones eficientes. Segundo que la misma oposición haga contrapesos y que también exista un espíritu democrático de sus propios seguidores y de los candidatos, porque a nadie le convendría que el presidente pusiera en riesgo la elección porque es muy probable que su partido vuelva a ganar”.

Sin un lugar fijo, la entrega de la estafeta del movimiento de transformación está en cuenta regresiva. ¿Quién lo recibirá? Es cuestión de horas para saberlo.