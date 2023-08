El Circo 🎪 | Marcelo taekwondoin, malabares en el Frente y lección inesperada

MALABARES Y SORPRESAS

En el Frente Amplio, el espect谩culo no pint贸 mejor: la eliminaci贸n de Enrique de la Madrid abri贸 el juego de Malabares y se multiplicaron los escenarios especulativos: que si Paredes tom贸 mayor impulso de la carpa tricolor s贸lo para poder aflojar a los azules y que si con eso los tricolores buscar谩n ganar m谩s puestos en la negociaci贸n; que si Santiago Creel podr铆a renunciar para no fragmentar el voto azul en la 煤ltima etapa de la interna frentista; que si los dos perfiles 100% partidistas 鈥揚aredes y Creel鈥 ya quedaron anulados y ahora la apuesta es clara para darle papel protag贸nico a X贸chitl G谩lvez Ruiz鈥 todas son algunas de las frases en los pasillos del Circo Frentista. La certeza firme, como red de protecci贸n de trapecistas, es que fue una sorpresa para el Circo Azul que s贸lo lograron el 1- 3 y no el 1- 2, como ten铆an previsto.