El Circo 🎪 | Frentistas trapecistas, pastelazos morenistas y mando del Domador

TRAPECISTAS

Saltos dobles y triples, con red y sin red; de todo hubo este miércoles en el Frente Amplio por México; que si declinación que si festejo, que nada de eso. A final, Xóchitl Gálvez recibió el respaldo del PRI y Beatriz Paredes terminó por protagonizar un acto en favor de la panista; sin embargo, cuentan que detrás de todo eso el elenco tricolor expuso que tenía razones para tomar como buenas las encuestas y pedir que no se llevara ese proceso a la etapa de consulta: la primera fue una supuesta operación en estados gobernados por Morena para que huestes de color guinda sabotearan ese show; otra, la segunda y más sensible, fue que muchos registros del tricolor fueron incorporados a las listas del FAM de personas militantes del PRI, las cuales ni enteradas que están de ello, lo que saltaría el día de la elección y no sería un tema de abstención. ¿Será que el mago Alito hizo de las suyas en los registros?