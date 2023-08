El Circo 🎪 | Domador mueve elencos, Creel arma pirueta y función de naranjazos

LLUVIA DE NARANJAZOS

Donde tambi茅n hubo manotazos esta semana fue en la Carpa Naranja; resulta que el negocio administrado por Dante Delgado tuvo su momento de tensi贸n con la carta-ruptura dada a conocer por el Forzudo de Jalisco, Enrique Alfaro, y para que no quedara duda de que la receta secreta de las tortas ahogadas del intermedio la tiene bajo control Alfaro, en su misiva fue directo y solt贸 que no se va a permitir 鈥渜ue desde una oficina de la Ciudad de M茅xico se quiera imponer una visi贸n que no compartimos鈥. La misma fue apoyada por parte del elenco naranja de Jalisco, a manera de que el Jefe Dante pueda hacer sus c谩lculos y piense si en una de esas MC se queda con s贸lo una gubernatura de las dos que mucho presume. La clave en todo esto es que Alfaro ya tiene mapeado que si en 2024 los naranjas compiten en solitario, pueden perder esa pista, pero que si se suman en lo local a la alianza Va por M茅xico, entonces s铆 tendr铆an mayor oportunidad para retener ese estado. No es secreto que los administradores del FAM ya se acercaron a Alfaro y hasta un escenario del reparto de puestos en el estado le pusieron sobre la mesa.