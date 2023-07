En el error llevaremos la penitencia

Adicionalmente, sin darse cuenta, le hicieron el juego a la dirigencia nacional del PAN, que definitivamente no quería a Xóchitl compitiendo por la CDMX, dado su enfrentamiento con grupos locales como Benito Juárez, y con los cercanos a la Presidencia Nacional del PAN.

Algo que no se ha reflexionado mucho en el debate público son los flancos débiles de Xóchitl. No son pocos, ni menores. El primero es que su crecimiento no es orgánico, ni propio, depende totalmente del presidente. A pesar del costosísimo aparato que tiene detrás. ¿Quién lo financiará?

Su historial no es precisamente el más higiénico, por decirlo de alguna manera. Lo que hace unos días dijo el presidente, a manera de reto, sobre posibles beneficios a su empresa, son secretos a voces desde hace años.

En caso de que se llegara a filtrar algo públicamente, sería desastroso para su candidatura, y para la oposición en su conjunto, pues confirmaría los dichos presidenciales de que todos en la oposición son iguales, y que es lo que tanto ha tratado de combatir, sin resultados claro.

También, la penetración de Xóchitl en las estructuras partidistas es muy menor. En el PAN genera posiciones encontradas; y en el PRI simplemente no la ven. Los opinólogos podrán argumentar que eso es bueno. No entienden que sin las estructuras partidistas, no se tiene la base mínima de voto para ser competitiva. El voto de la clase media no alcanza, es complementario.

El presidente cuenta con una base electoral muy importante. Al menos 15 millones de votos, como vimos en la consulta popular. Competir con esa base únicamente con la clase media es imposible.

Por otro lado, quienes hoy tanto enaltecen a Xóchitl es un grupo de la comentocracia, que no necesariamente tienen eco en núcleos sociales muy amplios. Más bien en círculos muy contenidos. Y no son quienes tienen la mejor percepción pública.

Además de la clara relación de algunos comentócratas con algunos empresarios, no precisamente los relevantes, que no gozan de la mejor reputación, y que más bien son un pasivo para quien sea que apadrinen.

Pero más allá, quien realmente ha hecho crecer a Xóchitl es el propio presidente. Todos parecemos olvidar que él es un estratega. En materia electoral, no actúa sin pensar. El que sea él quien más la hace crecer es señal clara de que, en cuanto él quiera, la tumba así sin más.