¿Desmemoria vs. propaganda?

El primer dato son los niveles de rechazo partidista. A la pregunta “¿por cuál partido nunca votaría en estos momentos?”, 49% responde PRI, 12% PAN, 9% Morena y 2% MC. Y a la de “¿qué sería lo peor que le puede pasar a México en las próximas elecciones?”, 56% dice que gane el PRI, 15% que gane el PAN, 11% que gane Morena y 4% que gane MC.

El segundo dato es sobre los atributos de las marcas partidistas. A la pregunta, “¿para usted que representa Morena?”, las palabras más frecuentes son cambio, ayuda, esperanza, bueno y bienestar. La misma pregunta para el PRI arroja corrupción, nada, malo y rateros; y para el PAN son corrupción, nada, malo y robo. Finalmente, las palabras que más se asocian con MC son cambio, futuro, nuevo y jóvenes.

El tercer dato se refiere al frente opositor. A la pregunta sobre qué imagen tiene la ciudadanía de la alianza entre PAN, PRI y PRD, 26% contesta buena/muy buena y 67% mala/muy mala. Y a la de si le gustaría que MC hiciera alianza con esos partidos, las respuestas son 18% sí y 73% no. La alianza se percibe como una opción sin propuesta, incongruente de parte del PAN y oportunista de parte del PRI, cuya única intención es sacar del poder a Morena.

Por último, el cuarto dato es respecto a los programas sociales del gobierno federal. La pregunta “¿usted o algún integrante de su hogar recibe algún apoyo del gobierno federal?” corta por la mitad: 50% indica que sí y 50% que no. Y a la pregunta, “¿usted considera que los programas sociales del gobierno federal ayudan a la gente que más lo necesita?”, 51% responde “sí, ayudan mucho”; 40% “sí, ayudan algo”; 8% “no, no ayudan”.

El electorado está muy sesgado contra los partidos del frente opositor, en especial contra el PRI. Para mejorar su competitividad, tendrán que optar por un bajo perfil y darle todo el protagonismo a la candidatura presidencial. Morena, en cambio, es un partido aventajado más allá de quien lo abandere, atractivo no tanto porque haya gobernado bien sino porque goza de una percepción muy positiva –parece lo mismo, pero no es igual–. MC, de acuerdo con sus propias cifras, es un partido que se cuece aparte y al que le convendría más ir solo que acompañando al PRI y al PAN. (El estudio se hizo antes de la entrada de Xóchitl Gálvez en la contienda y queda la pregunta de qué tanto su irrupción podría cambiar, no por encima sino de manera realmente significativa, las tendencias que registra).