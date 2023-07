ApuntesElectorales | Dos procesos similares pero muy diferentes

Morena realiza un proceso cerrado, en el cual solo pueden participar seis aspirantes que fueron previamente elegidos. Las y los aspirantes tendrán poco más de dos meses para recorrer el país, hacer reuniones de todo tipo. Hasta ahora hemos visto mayoritariamente actos masivos. Al final de este periodo se realizarán cinco encuestas para determinar quién es el o la elegida como coordinador de la cuarta transformación.

El método de la encuesta no se conoce a detalle, así como tampoco los parámetros para definir al ganador o a la ganadora. Todo el proceso será conducido por el partido, particularmente por un gobernador en funciones que es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Las reglas las estableció este órgano y las impuso a los partidos aliados.

Por su lado, Va por México busca conformar un Frente de cara a 2024, para ello emitió una convocatoria abierta a fin de que se inscriban las y los interesados en participar y encabezar este esfuerzo, quienes cumplan los requisitos deberán reunir 150,000 firmas ciudadanas a efecto de mostrar que cuentan con un respaldo mínimo. Las y los aspirantes que reúnan las firmas pasarán a una segunda etapa en la que se hará un primer foro de debate y una encuesta, de los resultados se obtendrán los tres perfiles que avanzarán a la tercera etapa en la que se llevarán a cabo cinco foros de debates, otra encuesta y al final una consulta a la ciudadanía para conocer su preferencia entre estos tres perfiles. Todo el proceso será conducido por un Comité integrado por una mayoría de ciudadanos y ciudadanas y una minoría de representantes partidistas.

Antes del inicio del proceso electoral, que es la primera semana de septiembre, tanto Morena y sus aliados como Va Por México definirán quiénes serán las o los elegidos para abanderar sus aspiraciones de cara a 2024.

Sin entrar a la legalidad o no de los ejercicios, de lo cual ya he escrito, me parece que estamos hablando de dos ejercicios que si bien son partidistas y tienen finalidades similares, en la forma son muy diferentes.

Morena y sus aliados llevan a cabo un proceso impuesto por un órgano partidista, en el que el organizador principal es un servidor público en funciones y en el cual solo pueden participar las personas designadas por alguien (ya sabemos quién). Se trata de un ejercicio cupular e impuesto, sin participación de la ciudadanía, más allá de los eventos y las encuestas.