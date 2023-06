ApuntesElectorales | Los tiempos del señor

Las denuncias por actos anticipados siempre se han dado en gran cantidad, en todos los casos el criterio es similar, mientras no existan llamados expresos al voto, propuestas o plataformas de gobierno o posicionamientos abiertos a la ciudadnia, no se involucren recursos públicos y el proceso electoral no inicie oficialmente, no se trata de actos anticipados - de precampaña o campaña – no sabemos qué es, pero la autoridad ha sido clara en que eso no es una violación a la ley.

La simulación sigue, porque después hacen una precampaña en la que solo existe una precandidatura, con ese pretexto nuevamente recorren el estado o el pais para buscar obtener la candidatura, y ya después vienen las campañas y ahora sí podemos decir con todas sus letras de qué estamos hablando: promoción del voto en favor de una candidatura, de esta forma vuelven a hacer recorridos ahora sin restricciones y con opositores enfrente.

De esta forma y bajo un manto de legalidad ficticio amparado en los criterios de la autoridad se han ganado 23 gubernaturas de 2018 a la fecha. El esquema descrito permite que de una forma u otra los candidatos y candidatas tengan un año de campaña real. El problema no es de Morena, sino de las autoridades electorales que lo han permitido (ya había escrito de esto).

Cuando en la reforma electoral de 2007 y 2008 se regularon los tiempos electorales (precampaña, Intercampaña y campaña), el reclamo fue que habían aspirantes que iniciaron su promoción mucho tiempo antes del inicio formal del proceso electoral, lo cual le daba a dicha candidatura una ventaja indebida y por tanto se generaba inequidad. En palabras de opositores y algunos análistas este inicio anticipado es clave para el triunfo.

Los inicios anticipados no han dejado de darse, lo que los ha permitido son criterios e interpretaciones a través de los cuales se justifican. Recuerdo en 2011 que se permitió a Eruviel Ávila hacer precampaña a pesar de que era el único precandidato de su partido, entonces se promovía bajo el pretexto que debía obtener la candidatura de su partido, aunque no tuviera rival alguno que se la disputara. El Tribunal Electoral validó su precampaña y consideró que no se trataba de actos anticipados de campaña.