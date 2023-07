ColumnaInvitada | ¿Dónde está la oposición?

Si en varios o todos estos rubros coincides con el llamamiento, entonces perteneces al enorme grupo mayoritario que nos oponemos a seguir viendo como se está destruyendo al país y que debemos salir a defender libertades, derechos y libertades, justo como lo hicimos en las masivas marchas y concentraciones de noviembre y febrero pasados. Somos entonces todos oposición porque no estamos de acuerdo en ese camino absurdo de un populismo estéril de quienes no gobiernan, sino simplemente se dedican a pontificar con fines electorales, pero sin resolver uno solo de los graves problemas que están acabando con nuestra paz y tranquilidad.

Hoy tenemos ya la oportunidad como ciudadanía y pueblo (que somos todos) de ir adelante en conformar al Frente Amplio por México y dar las bases para que con amplia participación se defina al equipo que dará la lucha por el México en que cabemos todos, en que con un gobierno de coalición no habrá cheques al portador, en que con rumbo y propuesta de tareas y fines precisos del país que todos queremos (Que Nadie Se Quede Atrás – www.unidospormx.com ), podremos tener un gran proceso de participación ciudadana antes, durante y después del proceso electoral 2024. Nunca más pasividad. Definición clara del rumbo futuro.

Así es que sin duda que hay mucha oposición pues todas las personas que queremos un México con piso parejo, con igualdad para todos, con plena movilidad social, y con derechos y libertades reales la constituimos. No a la autocracia e impulsos dictatoriales. Somos muchos más los que nos oponemos a la destrucción y nunca más caeremos en el error de la inactividad y tolerancia a abusos. Así es que a demostrar que sí somos visibles y contundentes en la defensa nacional. Hay mucha oposición y permea en todos los sectores, áreas geográficas y nichos sociales. A demostrar gran capacidad de movilización y congruencia si no queremos ser testigos de la devastación en curso. Ahora es el turno del pueblo en serio.

Y una última palabra. Ante la real emergencia nacional y la extrema necesidad no caben las divisiones. Requerimos formalmente a MC a dejar a un lado sus mezquindades. Cuando el bote va a pique no se vale proponer equipos alternos o independientes. No se puede salir adelante del hundimiento con tareas aisladas. Así es que ahora a sumarse todos en una tarea única de la oposición real para sacar a Morena del gobierno en forma democrática. Ya más adelante pueden competir separados con el buque a flote, pero no antes. Seamos serios. Sus planes de grandeza en otro momento.

____________________

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.