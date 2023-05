ColumnaInvitada | Autoridades electorales prefieren simular ante precampañas

A esto se suma la narrativa cotidiana en la que se habla de los perfiles que están encaminados a suceder a quienes hoy ocupan un cargo público, principalmente la presidencia de la República, que es la joya de la corona, y las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la CDMX, que son los ducados a repartir en 2024. Es por muchos sabido quiénes son las y los que buscan un cargo público, incluso varios ya lo han expresado abiertamente.

Desde la palestra matutina también se habla continuamente del tema, se dan instrucciones sobre cómo debe ser el proceso interno del partido en el gobierno para definir las candidaturas, se lanzan beneplácitos en favor de unos, se envían mensajes a quienes no tienen el visto bueno del líder mayor e incluso se llama expresamente a votar en favor de una opción y en contra de otras.

Las únicas que no quieren ver esta situación son las autorides electorales. Recientemente, en dos ocasiones, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sesionó para conocer las quejas en contra de los llamados al votos desde la mañanera; para una mayoría de dos consejerías no se trata de un llamado al voto a favor de su partido, ni en contra de la oposición.

En su momento la autoridad tampoco consideró que los espectaculares que aparecieron en todo el país con la frase #EsClaudia pudieran ser atribuidos a la Jefa de gobierno, pues era suficiente con que se deslindara y así evitar cualquier tipo de responsabilidad. Los criterios en el Tribunal Electoral tampoco han sido más estrictos, por el contrario, el argumento sobre la libertad de expresión y el hecho de que aún no inicia el proceso electoral es el que predomina.

Aunque todas y todos sabemos que las precampañas y campañas ya están desarrollándose, incluso Morena ha adelantado los tiempos para elegir sus candidaturas, las autoridades electorales han preferido simular que no existe conducta irregular o contraria a la Constitución.

La legislación electoral es clara sobre las prohibiciones que tienen las y los servidores públicos para promoverse, la obligación de observar la neutralidad electoral y lo estricto de los tiempos que se marcan para poder hacer precampañas y campañas, sin embargo, para la autoridad electoral es necesario que expresamente se llame al voto para considerar que existe una violación al marco legal, de ahí que se ha convertido en un juego de palabras; algunas no se pueden decir, otras sí, lo evidente no importa, lo relevante es decir que no se dijeron expresamente ciertas palabras.