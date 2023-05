ZonaLibre | El despertar de la derecha en México

A través de un video en Twitter, la sonorense alertó que la izquierda quiere controlar todo, por ejemplo, a la educación para ideologizar a los niños hacia la ignorancia. “Que no se metan con nuestros niños, ni nuestras creencias”, señaló, refiriéndose al supuesto adoctrinamiento que se busca instaurar en libros de textos gratuitos, a favor del aborto y la normalización de la transexualidad desde edad temprana.

¿Izquierda morena o derecha moderna?



Atención 😳 porque van a definir tu vida... pic.twitter.com/LVzVdH20j3 — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 14, 2023

Lo que podría ser una simple opinión de una política perteneciente al partido conservador mexicano (PAN), se convirtió en una bandera que fue alzada por cientos de miles de personas, que han estado calladas por años en el país: los ciudadanos que simpatizan con la derecha.

Téllez ha recalcado que es tiempo de una “derecha moderna”, a la que define como un sistema de límites, atracción de inversiones, el uso de la fuerza contra los criminales y la defensa de las creencias religiosas.

El discurso de la senadora ya ha logrado enfurecer a las tribus más radicales del morenismo. Para la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dicho discurso es de odio: “Como no les ha funcionado un discurso en el que no creen, ahora, ¡fuera máscaras! y hablan de lo que son, que es una derecha de todos los partidos que representa esa alianza, ¡imagínense! que lo que defienden es un discurso casi fascista”.

El pasado 17 de mayo, la senadora morenista Citlalli Hernández llevó a un grupo de transexuales llamados “drag queens”, quienes le mandaron un mensaje a la senadora Téllez: “Usted es una ignorante y yo le invito aquí en este Senado a que se siente con nosotras las dragas, porque no quiero morir mañana por su mensaje de odio. No soy pederasta y no estoy enferma, soy una artista”, sentenció la llamada “Drag gordis”.

Las importancia del debate

Más allá de los dimes y diretes en redes sociales y las controversias entre grupos radicales, el discurso de Téllez sí ha funcionado a su favor en las encuestas (como le está funcionando a los republicanos en Estados Unidos).

Y aunque en lo personal no comulgue muchas veces con la forma de discusión por parte de Lilly Téllez, reconozco que es socialmente sano que existan voces que busquen la participación ideológica y el debate de causas, de la gente que se encuentra en el lado conservador. Ellos han tenido que cerrar su boca por años a causa de la polarización que ha provocado el presidente desde su púlpito mañanero.

Es importante que todas las expresiones sean escuchadas y atendidas en un país que busca posicionar la democracia por encima del autoritarismo y la instauración de regímenes a modo.

Que la derecha despierte, que exclamé su incomodidad sobre aspectos sociales en el mundo de las ideas, es una gran noticia para cualquier país que se considera plural y que busca construirse a través de acuerdos con todos los visajes.