ElPersonaje | Francisco García Cabeza de Vaca. Ni se dobla ni se vende

¿Cómo te nace participar en política?

“Mi inspiración de participar en política surge desde la lucha social del ‘88, me identifiqué con la personalidad e ideología de Manuel J. Clouthier “Maquío”, consideré que participar en política era el camino para corregir y servir a México y su gente, de ahí me surgió la inquietud de incorporarme al Partido Acción Nacional, instituto político al que pertenezco desde hace más de 30 años”.

Cabeza de Vaca ha sido diputado local y federal, presidente Municipal de Reynosa, una de las ciudades fronterizas más grandes poblacionalmente hablando y de mayor desarrollo en el estado. Con Felipe Calderón fue director general de la entonces CORETT (Comisión Reguladora para la Tenencia de la Tierra), posteriormente senador y el 5 de junio de 2016 fue electo Gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas.

“Con el actual régimen no coincido en muchas de sus políticas públicas y en algunas ocasiones, siendo yo gobernador, lo manifesté al propio presidente López Obrador, y hoy, sigo expresando mi desacuerdo con lo que considero contrario a la lógica y el bien común”.

¿Tienes o tuviste que ver con el narco?

“Mi trayectoria habla por sí sola, soy de los poco gobernadores de la historia de este país que ha enfrentado con firmeza y determinación a los grupos criminales. Hicimos una limpieza y un trabajo en conjunto con siete agencias de los Estados Unidos para combatirlo. A los gobiernos se les debe evaluar en base a resultados y yo recibí un estado siendo el tercero más peligroso y lo entregué siendo el sexto menos peligroso, y no lo digo yo, ahí están los números del propio gobierno.

YO NO ME DOBLO, YO NO ME VENDO, hicieron hasta lo imposible por frenarme, me sacaron órdenes de aprehensión, todo un operativo no solamente mediático sino también utilizando las instituciones para ir contra mí”.

Pero, cómo piensas ser, ya no digo presidente, sino candidato…

“Porque quiero y puedo, y porque la lucha electoral en el 2024 no es una lucha entre pobres y ricos, ni entre personas educadas y no educadas, ni será una elección ideológica entre partidos de izquierda y derecha. Será una lucha entre dictadura y democracia”.

¿Tienes la cola corta?

“Claro, mi gobierno se caracterizó por ser el gobierno en la historia de Tamaulipas con mejor rendición de cuentas, una transparencia absoluta. Además, he presentado mi tres de tres y casualmente vemos a los nuevos gobernadores que no quieran declarar absolutamente nada. Yo sí puedo decirles de dónde viene mi patrimonio y demostrar que jamás se desvió un solo centavo del erario. A los políticos no les gusta que nos comparen, pero yo digo, compárenme y verán”.

No está por demás dejar documentado que el presidente comentó que en redes sociales había una campaña sobre la violencia desatada Tamaulipas, y dijo “yo creo que, el exgobernador que ahora se pronunció y que quiere ser candidato a la Presidencia, hasta dijo: “esto no pasaba cuando yo estaba””...

A lo que Cabeza de Vaca en redes le contestó:

“Una vez más, el presidente López Obrador me alude en la mañanera, diciendo que hay una campaña de desprestigio en contra del gobierno del estado, emanado de Morena, y de su gobierno. No, señor presidente, no es una campaña, es una realidad que se está viviendo en Tamaulipas, la ola de violencia ya se desbordó. Esto no es producto de la casualidad, es producto de la complicidad de su partido, del gobernador con los grupos criminales. Este no es el sentir de un hombre o de un exgobernador, no.

Quiero recordarle que han sido las cámaras de los diferentes sectores productivos que ya le mandaron a usted una carta diciéndole y exigiéndole que actúe en consecuencia. ¿Y saben qué ha hecho? Nada, peor aún, vinieron a Tamaulipas dizque a visitar a las ciudades fronterizas. ¿Pues cómo va a haber problemas si viene respaldado con más de 500 elementos entre el Ejército y la Marina? Ahí no se ve nada, no; se hubiera bajado del helicóptero que lo trasladó de Nuevo Laredo a Reynosa, hubiera pasado por la frontera chica, sí, por nuestra Ciudad Guerrero, por Mier, por Miguel Alemán, por Camargo, por Díaz Ordaz. Hable con las familias de todas esas, de esa región, a ver qué es lo que le dicen, si es una fabricación o es real lo que se está viviendo en Tamaulipas.

Y sí presidente, sí quiero ser presidente de la República y déjeme decirle algo, sería por mucho, mejor que usted; es más, que nos comparen, pelo a pelo, ¿eh? Como decimos aquí en el Norte, los resultados que di como gobernador en materia de seguridad pública, en inversión extranjera, en generación de empleos, en generación de impuestos, en transparencia, en rendición de cuentas, en combate a la corrupción, comparado con su gobierno”.

Y no está por demás recordar que a Cabeza de Vaca lo representa Coello Trejo, el ‘Fiscal de Hierro’, por la persecución ilegal que hay en su contra, y han demandado no solo al gobernador Américo Villarreal , sino también a Santiago Nieto , y han presentado pruebas contundentes.

Para terminar, mientras escribía este perfeil, en Tamaulipas acababan de matar a un agente federal de la Guardia Nacional cuando se dirigían a levantar cuerpos y vehículos a #Mendez #Tamaulipas mientras AMLO y Américo aseguran que todo es una campaña de desprestigio.

Matan a agente federal @FGRMexico cuando se dirigían a levantar cuerpos y vehículos a #Mendez #Tamaulipas mientras @lopezobrador_ y @Dr_AVillarreal dicen que es una campaña de desprestigio. https://t.co/JCHUDRamz6 — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) May 18, 2023

__________________

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.