ElPersonaje | ‘Adopte un candidato’: Enrique de la Madrid

También habrá que sumarle que NO salió a defender a su compañera de partido, Claudia Ruiz Massieu , cuando por la militarización fue agredida por Félix Salgado Macedonio , al dejar pasar el momento no solo para hacer lo propio con Claudia, sino para mandarle un mensaje a todas las mujeres del país, al decir que con él no habría faltas de respeto y que nos defendería, etc., etc.

Cartas credenciales como funcionario público tiene e incluso para ser presidente… el 'pero' es que antes hay que ser candidato; ahí está el detalle o el problema.

Enrique debería estar pensando mejor en la campaña “Adopta un candidato” a ver si así alguien lo quiere. Eso sí, donde Don Enrique sí sale bien posicionado es en las encuestas para presidente… ¡pero de su colonia!

__________________

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.