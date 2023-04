ElPersonaje: Alejandro Encinas, el subsecretario ausente

Protegido del presidente

Y es que no importa que las desapariciones se hayan elevado cerca de cinco veces respecto al sexenio de Felipe Calderón y más de 100,000 personas no localizadas; que seamos el tercer país con más asesinatos de defensores de Derechos Humanos y el más peligroso para ejercer el periodismo; o que haya 11 feminicidios al día; al encargado del respeto y la protección de nuestras libertades parece no importarle. Y cómo no, si tiene la chamba asegurada. A Encinas lo protege el presidente, imagínese nada más que fue su secretario de Gobierno en la Ciudad de México y su sustituto en la Jefatura de Gobierno de agosto de 2005 a diciembre de 2006. Sí, el que permitió el plantón en Reforma. Será por eso que ambos fueron candidatos: uno al DF y el otro al Edomex, ¡cuando no tenían la residencia!

Nepotismo

El halo protector de Alejandro Encinas no solo lo cubre a él. Hace unos meses su hijo Alejandro Encinas Nájera fue nombrado subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía, tras la salida de Tatiana Clouthier. El ahora encargado de llevar la relación comercial con Estados Unidos y Canadá y manejar las controversias en el marco del T-MEC; llegó al cargo sin nada de experiencia en la materia. Eso sí, desde el gobierno niegan que su papá le haya conseguido la chamba. Juzgue usted mismo.

__________________

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.