ColumnaInvitada | La democracia en riesgo

El pueblo de México no se merece un proceso de elección viciado de origen, donde no se están eligiendo a las personas más capaces. No se merece que haya familias intocables de Morena que se estén haciendo ricas a costa del erario de manera inmoral.

Lo que necesita México son personas que defiendan nuestra democracia, que sean imparciales y que su compromiso sea con México, no con un partido político o con un presidente.

_________________

Nota del editor: la autora es senadora del PAN; preside en esa cámara la Comisión de Derechos Humanos. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autora.