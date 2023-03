ElPersonaje | Maru Campos, una líder a seguir

Una mujer que no se dobla…

Maru hace trabajo de tierra. Cuando fue presidenta municipal, su municipio tuvo calificación de tripe A por Fitch Ratings, la mejor calificación crediticia del país, junto con San Pedro; obtuvo el primer lugar de transparencia, por Coparmex; súmele que logró 400 mdp ahorrados en licitaciones; coberturas universal de becas y un sistema de seguridad pública para presumir.

Siendo precandidata enfrentó una lucha misógina…

“En julio del año pasado (2020), dijo (Corral) que me iba a meter a la cárcel, de una forma beligerante. Nunca ha mostrado elementos; nunca me ha mandado a citar un juez; nunca he podido acceder a las carpetas de investigación; no sé de qué se me acusa. A mí me defiende Toño Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, y desde que empezó el gobernador a gritar, pues se metieron a ver qué había en la fiscalía, no había nada. En cambio, yo sí presenté audios y videos de cómo el M.P. adscrito a una fiscalía autónoma anticorrupción que el mismo gobernador Corral formó para dejar el tema corrupción alejado del tema de la influencia del poder, cómo los ministerios públicos de esa fiscalía estaban presionando a un ex colaborador mío en la CDMX, preguntándole de mis tarjetas de crédito, mis viajes, mis gastos, mis cosas… pero a la fecha, el gobernador no ha podido probar ni demostrar nada y yo ya me presenté dos veces ante la Fiscalía del Estado a decirle “señor, aquí estoy ¿Qué pasa?”.

¿Lo que estás viviendo es violencia de género?, pregunté.

“Sí, violencia política de género, pues es en la que haces todo lo posible para que una persona no llegue a un cargo de representación popular”.

Si fueras hombre, ¿te estarían atacando de la misma manera?, ¿teniendo los logros que tú tienes en el estado, te estarían atacando así?

“No, no, hubiera venido Corral y me hubiera dicho: vamos a echarnos unos vinos, vámonos tres días a Las Vegas o a jugar golf a Mazatlán, y ahí nos hubiéramos arreglado”.

Por no dejar y ante toda la guerra sucia que enfrentó Maru, y con AMLO en la boleta, ganó el Estado de Chihuahua.

Mujer de a de veras.

