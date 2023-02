ElPersonaje | Zaira Zepeda, ¡presidenta!

En su discurso la escuchamos decir que “ninguna mujer puede recorrer su camino de vida sin ser soporte o guía de otra”. ¡Quihúboles! Gobernadoras, legisladoras y mujeres de la 4T, les hablan! Pues su discurso de que nunca había habido un gabinete tan paritario o un Congreso, si bien es cierto, ustedes nos han quedado a deber al invisibilizar a las mujeres.

Y el que se va a tener que tragar sus palabras será José Antonio Centeno, el presidente de la Canacintra, quien –además de no tener una administración limpia y trasparente– es un misógino en toda la extensión de la palabra, con decirles que a sus consejeras agremiadas –quienes están alzando la voz por su actuar– peyorativamente les dijo: si no les parece, váyanse a la AMMJE, ¡quíuboles, con el patán misógino!

Regresando al personaje, a Zaira, les cuento que como presidenta de la AMMJE CDMX busca, y no me queda duda que lo logrará, sembrar la semilla de que solo podremos transformar al país si se impulsa el apoyo entre mujeres en cualquiera de las esferas en las que busquen desarrollarse, diseñando modelos y herramientas que las ayuden no solo en la consolidación de su trabajo, sino en la búsqueda de la autonomía financiera, y que promueva, -ojo- la formalidad de sus negocios liderados.

Les digo, madera tiene y de sobra.

A pesar de concebirse como soñadora, para Zaira los sueños necesitan acompañarse de objetivos claros para que puedan cumplirse y aterrizarse en proyectos concretos.

Con el fin de buscar ser un agente de cambio en la esfera del emprendimiento en México, en 2021 desarrolla una metodología para emprendedores llamada Shift Talent, la cual busca impulsar la visión de un México preparado y talentoso. De hecho, este objetivo lo ha llevado al terreno de lo artesanal con gran éxito como miembro del Patronato del Museo de Arte Popular, al crear canales de apoyo, difusión y profesionalización para cientos de mexicanos que buscan llevar la unicidad de sus obras a todos los rincones del mundo.

A Zaira le molestan las injusticias y la apatía, el contemplar el dolor y no hacer nada al respecto. Sus estandartes claves han sido: la vulnerabilidad de los niños y cómo lograr una verdadera independencia económica en la mujer.

“Lo peor es acostumbrarse a caminar sobre piedras y no moverlas, caminar sin cuestionar y no poner en práctica los talentos y conocimientos para diseñar un terreno propio y que se adapte a eso que solamente tú quieres”, señala.

Su primer emprendimiento fue Local Trendy, hoy en día, una de las la arrendadoras más tú las traes del país. De hecho, y con gran orgullo, platica que cuando comenzó a hacer alianzas con propios y extraños, GRATIS, y que sus empleados la veían con cara de ‘What!’, pero el tiempo le dio la razón. Sus primeras alianzas fueron con Proyectos Magnolia, HMD y The Event by Martha Brockmann, las cuales hasta hoy ha conservado. Así pasó de ser líder en un sector a líder en foros con mujeres enfocados a mujeres, eventos de moda, conferencias y más.