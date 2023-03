ColumnaInvitada | La mujer migrante en el mundo

Este grupo compone casi el 50% de los casi 280 millones de migrantes en el sistema de naciones; son casi la mitad de los 20 millones de refugiados. En esta movilidad, se estima que entre 24 y hasta 80% de las mujeres sufren algún grado de violencia sexual en su desplazamiento.

Las mujeres que han emigrado desde México componen más de 6 millones de personas y en el caso de las inmigradas mexicanas en Estados Unidos, integran el 48% de este colectivo (5.7 millones); casi una cuarta parte de mujeres aseguradas en el tránsito por México son mujeres y más de un tercio del aseguramiento de adolescentes no acompañados corresponde a mujeres.

Sobre este fenómeno, el diagnóstico es más que sabido. Su expulsión obedece a razones tan variadas como: a) violencia intrafamiliar; b) explotación laboral; c) semi esclavitud; d) asesinatos y reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado (maras) y graves problemas de acceso a la alimentación, empleo decente, vivienda digna, entre otros muchos.

Sabiendo que la enfermedad del cuerpo social tiene como síntoma a la migración masiva de migrantes en lo general, y de las mujeres en lo particular, hay un hecho incontrovertible: los estados en el sistema global no pueden, no quieren o han declinado en su esfuerzo por mejorar las condiciones de sus regiones de origen, tránsito, recepción o retorno.

Cada año se anuncian reuniones, convenciones, se firman documentos, se aceptan compromisos pero la validez y la obligatoriedad por su cumplimiento queda determinado por la voluntad política, por las conveniencias político-electorales; por las ventajas geo estratégicas e incluso por la rentabilidad económica de naciones que han aprovechado su posición geográfica para usar a los y las mujeres migrantes como chantaje hacia naciones o grupos de países que desean alejar el problema migratorio de sus fronteras para endilgárselo a sus vecinos.

No debemos olvidar que solo en América Latina y el Caribe, el crimen organizado obtiene ganancias por arriba de los 7,000 millones de dólares al año por el tráfico de personas (casi 150,000 millones de pesos) de los cuales la mitad son producto del tráfico de mujeres.