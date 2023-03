ColumnaInvitada | Lo logramos y lo lograremos

Nuevamente si imprimimos emoción, pragmatismo, generosidad y sentido común, se logrará derrocar la falaz narrativa populista para dar paso a un sentido propositivo desde y para la ciudadanía. Aquí un llamado especial para los partidos políticos que deberán reconocer la coyuntura histórica que los obliga a supeditarse a la agenda del país y no a sus prebendas. Tanto en programa, gobierno, coalición y candidaturas, primero la legitimidad y prioridades ciudadanas, y luego sus tareas y estructuras. Así debe ser si queremos rescatar al país de la destrucción. No hay otra opción. Es esa gran presencia y legitimación ciudadana la que abatirá el abstencionismo y permitirá una contundente victoria en 2024, una que sea apabullante para que los que están acostumbrados a no reconocer sus derrotas en esta ocasión no tengan otra alternativa.

Así tenemos que lo que se planteaba para la concentración del 26 de febrero no solamente se cumplió, sino que se rebasaron todos los parámetros en lo que a concentraciones masivas se refiere. Vamos todos Unid@s porque sabemos que las soluciones del país pasan por estar sin divisiones ni fragmentación. En equipo y conformando un solo pueblo todos los retos del país pueden resolverse. Tenemos una enorme responsabilidad para evitar la debacle a la que el presente gobierno apuesta. Por beneficio de nuestros hijos y lo que les contaremos es que esta generación habrá redefinido lo que es ser exitosos y propiciar una victoria electoral contundente en 2024. Lo logramos hoy y lo lograremos mañana.

Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México.