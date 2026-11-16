En su participación como oradora en la Cumbre de CEOs que renunió a más de 1,000 empresarios, la mandataria mexicana resaltó los resultados del Plan México , que puso en marcha desde enero de 2025 en medio de las amenazas de imposición de aranceles de Donald Trump, entre ellos el incremento al salario mínimo, la salida de 17 millones de la pobreza y la proyección de 432 billones de dólares de inversión en infraestructura.

"Nuestro modelo no es una copia de una fórmula importada. Nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia", destacó en un mensaje de poco más de 12 minutos.

El arranque de su discurso la presidenta lo destinó a resaltar los resultados del Plan México, y que tiene cinco ejes: Prosperidad compartida, Soberanía Energética y Alimentaria, Inversión Pública, Privada y Mixta en Infraestructura , Incentivos para la Inversión Privada basada en las vocaciones productivas de cada región y Responsabilidad Ambiental frente al Cambio Climático.

"Estos principios ya se traducen en resultados", afirmó.

Sheinbaum aseguró que el modelo que está implementando México está demostrando que la economía puede estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.

"Durante décadas se sostuvo que primero debía crecer la riqueza de unos y que con el tiempo sus beneficios llegarían al resto de la sociedad. En México, estamos demostrando que el camino puede ser muy distinto", dijo.

Afirmó que el desarrollo de una nación no debe ser a costa de la caída o el estancamiento de otra. La cooperación compartida es una vía para que el bienestar alcance a todos.

"En un mundo interconectado, la cooperación, el comercio, la inversión y el intercambio de conocimiento deben fortalecer las capacidades de todas las economías, de todas las naciones. El desarrollo alcanza su verdadera grandeza cuando se convierte en bienestar para todas y para todos", resaltó.