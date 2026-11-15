Presidenta Sheinbaum llega a China para participar en cumbre de APEC; se reunirá con Xi Jinping

Como parte de su agenda, este lunes tiene previsto reunirse con integrantes de la comunidad mexicana que radica en Shenzhen. A partir del martes 17 comenzarán las actividades oficiales, que incluyen encuentros con representantes de más de mil empresas de las economías participantes y reuniones bilaterales. Uno de los encuentros centrales será la reunión con el presidente de China, Xi Jinping, en la que se prevé abordar la relación entre ambos países.

La visita tiene una dimensión estratégica para México, pues será el marco en el que recibirá la presidencia de APEC y será sede del foro en 2028.

La participación en esta edición representa una oportunidad para promover al país ante los principales actores económicos de Asia-Pacífico y fortalecer los vínculos comerciales y de inversión.

Sheinbaum salió de México la madrugada del domingo 15 de noviembre, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un vuelo comercial de China Southern Airlines.

Su regreso está previsto para el viernes 20 de noviembre, a fin de participar en las actividades conmemorativas del aniversario de la Revolución Mexicana.