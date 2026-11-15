Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Presidenta Sheinbaum llega a China para participar en cumbre de APEC; se reunirá con Xi Jinping

Fue recibida, la noche de este domingo, por Huang Chuping, director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Guangdong.
dom 15 noviembre 2026 11:34 PM
Añadir Expansión Política en Google
Imagen de la presidenta Sheinbaum en su llegada a China
La presidenta llegó en un vuelo comercial de China Southern Airlines.
 (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Shenzhen, China, donde participará en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará el 18 y 19 de noviembre. Durante esta visita, se tiene prevista una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping.

El arribo se a China se registró en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an a las 11:32 horas de este lunes 16 de noviembre, siendo las 21:32 horas del domingo, tiempo de México.

Publicidad


En el aeropuerto fue recibida por Huang Chuping, director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Guangdong, así como por representantes de las Fuerzas Armadas chinas, jóvenes que le entregaron ramos de flores y bailarines que participaron en el acto de bienvenida.

También acudieron integrantes de la comitiva mexicana, entre ellos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Roberto Velasco.

La Presidenta viajó a China para participar por primera vez en la cumbre de líderes económicos de APEC, foro que reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico. En este encuentro, previsto para el 18 y 19 de noviembre, buscará presentar las oportunidades de inversión que ofrece México a través del Plan México, así como los resultados del modelo económico impulsado por su gobierno, que coloca el bienestar como uno de sus ejes.

Publicidad

Como parte de su agenda, este lunes tiene previsto reunirse con integrantes de la comunidad mexicana que radica en Shenzhen. A partir del martes 17 comenzarán las actividades oficiales, que incluyen encuentros con representantes de más de mil empresas de las economías participantes y reuniones bilaterales. Uno de los encuentros centrales será la reunión con el presidente de China, Xi Jinping, en la que se prevé abordar la relación entre ambos países.

La visita tiene una dimensión estratégica para México, pues será el marco en el que recibirá la presidencia de APEC y será sede del foro en 2028.

La participación en esta edición representa una oportunidad para promover al país ante los principales actores económicos de Asia-Pacífico y fortalecer los vínculos comerciales y de inversión.

Sheinbaum salió de México la madrugada del domingo 15 de noviembre, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un vuelo comercial de China Southern Airlines.

Su regreso está previsto para el viernes 20 de noviembre, a fin de participar en las actividades conmemorativas del aniversario de la Revolución Mexicana.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum China

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad