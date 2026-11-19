Antes de regresar a México, la presidenta hizo un balance de su gira por China, donde se reunió con la comunidad mexicana residente en ese país y sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de China, Xi Jinping; Canadá, Mark Carney, y Estados Unidos, Donald Trump. Además, aprovechó su visita para promover el Plan México y presentar sus resultados.

Explicó que la comitiva mexicana se retira con varios acuerdos en materia de medio ambiente, energía, educación y turismo.

"Bueno, ha sido una gira muy productiva y muy exitosa para México" Claudia Sheinbaum, presidenta de México.



De su encuentro de alrededor de 20 minutos con Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que México busca que se le reduzcan aranceles, los cuales se impusieron debido al endurecimiento de la política económica del republicano.

"Fue una muy buena reunión. Hemos avanzado mucho en varios temas que hemos venido trabajando con relación a lo que llaman ellos 'barreras no arancelarias', que prácticamente todo ha sido cumplido y el interés que tenemos nosotros de reducción de aranceles en vehículos, acero, aluminio y sus derivados", indicó.







La mandataria federal explicó que en el encuentro con Trump el principal tema fue el comercial, pues otros como migración forman parte de la agenda diaria que abordan sus equipos.

"La parte comercial, que coordina el secretario de Economía, es la que tratamos el día de ayer y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo en este diciembre", indicó.

En el que será su cuarto encuentro presencial con Trump, la presidenta insistió que el objetivo es bajar aranceles.

"A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles. Y para ello hemos venido trabajando ya durante prácticamente año y medio en algunos temas que le interesan mucho a Estados Unidos y que al final son de común interés", agregó.