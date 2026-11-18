La presidenta Sheinbaum llegó a China con una apuesta diplomática que enfrenta un delicado equilibrio: atraer inversiones, tecnología y cooperación de la segunda economía del mundo sin abrir un nuevo frente de tensión con Estados Unidos. Su reunión con Xi Jinping ocurre en medio de las presiones comerciales de Donald Trump y de la discusión sobre el futuro del T-MEC



Al respecto, Enrique Darszon, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle, explica que es un acierto que la presidenta Claudia Sheinbaum asista a foros internacionales como la APEC y que robustezca la relación con China.

“La presidenta tiene que vender la idea de una economía muy sólida, conseguir más apoyo no solo de China, sino de todos los países de la APEC, el tono que trata de seguir, es que México está abierto a la inversión. Con esas embestidas de parte de Estados Unidos tenemos mucha necesidad de encontrar otros socios comerciales”, afirma.

El Plan México: más que una invitación, una promoción

En su primer día de actividades en Shenzen, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a de 13 minutos en el que resaltar los logros del Plan México, el cual anunció en enero de 2025 tras las constantes amenazas de imposición de aranceles por parte de su homólogo Donald Trump, y principal socio comercial de México.

“México está demostrando que existe otra manera de entender y promover el desarrollo, una en la que la fortaleza de una economía no se mide solamente por cuánto produce, sino por el bienestar que genera, donde la inversión se convierte en derechos, la riqueza en Prosperidad Compartida y el desarrollo en mejores condiciones de vida para todas y para todos”, dijo en su discurso.