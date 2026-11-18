“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, informó en redes sociales.





Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común. pic.twitter.com/sWwr1stoNV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2026



La reunión tuvo una duración de alrededor de 20 minutos, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema comercial.

"Se le informó al presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de Economía (Marcelo Ebrard) con sus homólogos en Estados Unidos. Y pues podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable, indicó a través de un enlace desde China que fue transmitido en Palacio Nacional.



La mandataria federal informó que habrá un encuentro presencial en el marco de la Cumbre de Líderes del G20, que se realizará el 14 y 15 de diciembre próximo.

"Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump y acordamos nuevamente reunirnos en la reunión que va a haber en Mar-A-Lago para el G-20. Así que son buenas noticias", detalló.

Acuerdos comerciales, van avanzados: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, consideró que los acuerdos en materia comercial van avanzados con Estados Unidos luego de una serie de diálogos entre funcionarios de ambos países.

"Ya el terreno está avanzado y debo decir que hay de parte del presidente Trump una relación afectuosa, muy respetuosa con nuestra presidenta y estamos muy orgullosos de lo que desarrolla nuestra presidenta y el terreno que ha logrado ganar para México con el presidente Trump", explicó el funcionario que forma parte de la comitiva de México.