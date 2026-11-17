Es la última de una serie de esos mamíferos llevados al país latinoamericano en 1975.

"El próximo año se celebran 55 años de la relación México-China y es un momento muy importante", dijo Sheinbaum a los periodistas en la ciudad china, donde participa en la cumbre del foro de Cooperación Asia Pacífico ( APEC).

"Hablamos de avanzar en temas de turismo, le pedimos también un panda para el zoológico de Chapultepec como parte de esta relación", afirmó, al calificar la reunión con Xi de "muy cordial y muy franca".

Originarios de los bosques templados del este de Asia, estos animales de movimientos torpes y pelaje blanco y negro no suelen recorrer largas distancias en estado silvestre.

Sin embargo, muchos fueron enviados a zoológicos de todo el mundo como parte del programa conocido como "diplomacia del panda" que Pekín lleva décadas implementando para fomentar las relaciones con el extranjero.

Desde 1984, China aplica una política diferente, según la cual solo presta ejemplares por un período corto y a cambio de un pago destinado a los esfuerzos de conservación de aquellos en estado silvestre.

Sheinbaum le dijo a Xi durante su reunión este martes que las relaciones con China están entrando en una "nueva era", mientras que el líder asiático pidió elevarlas a un "nivel más alto" ante una "compleja" situación mundial.