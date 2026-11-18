La primera primera fase será de noviembre de 2026 a junio de 2027. De acuerdo con el plan, se reestructurará la Junta de Gobierno con siete integrantes –tres serán independientes ( UNAM, IPN y Tecnológico de Monterrey–, se abrirá el padrón público de contratistas y se excluirá a empresas con impedimentos legales o falta de capacidades.

La siguiente fase se realizará entre julio de 2027 y 2030. Se formulará una Ley de Imprenta Nacional de México “con mandato exclusivo” para documentación y material electoral, así como para la documentación de seguridad.

También se incluirá una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la documentación y materiales electorales sean producidos por entes públicos, con especificaciones y control de calidad del INE.

“Actualmente, así se hace, pero no es obligatorio. Nosotros lo que estamos buscando es poner a disposición de la Cámara de Diputados esta iniciativa y que pueda hacerse de esta forma”, indicó.

De acuerdo con datos presentados por la secretaria, en 2024, el 59% de los Organismos Públicos Locales Electorales no imprimió boletas en Talleres Gráficos y lo hicieron en talleres privados.

“En materia local se hicieron licitación, adjudicación directa a privados en el caso de 19 OPLEs y, en el caso de 13 OPLEs, lo imprimieron con boletas en Talleres Gráficos. Esto en su totalidad no lo hace el Estado”, comentó.



Rosa Icela Rodríguez abudnó que el objetivo es que haya un mandato para que los órganos electorales no impriman con privados.

“Un mandato expreso para producir documentación y materiales para el INE y los OPLEs. También documentos de seguridad e impresos oficiales prioritarios para el Estado mexicano”, dijo.