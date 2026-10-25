Guadalupe Taddei: quiénes pueden ocupar su lugar tras renunciar a la presidencia del INE

Presidencia provisional del INE

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece, en su artículo 41, que, ante la ausencia de la persona titular de la presidencia del Consejo General, los consejeros electorales deberán elegir de entre ellos a quien ocupará el cargo de manera provisional.

Por lo tanto, cualquiera de los 10 consejeros electorales puede asumir temporalmente la presidencia del INE:

Arturo Castillo Loza

Blanca Yassahara Cruz García

Arturo Manuel Chávez López

José Martín Fernando Faz Mora

Rita Bell López Vences

Norma Irene de la Cruz Magaña

Uuc-Kib Espadas Ancona

Jorge Montaño Ventura

Carla Astrid Humphrey Jordan

Frida Denisse Gómez Puga

Aunque cualquiera de los 10 consejeros puede ocupar provisionalmente el cargo, Arturo Chávez es uno de los nombres que más suenan para asumir esta responsabilidad.

Su llegada al INE estuvo marcada por el debate sobre su imparcialidad electoral, debido a los señalamientos sobre su cercanía política con Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Antes de incorporarse al organismo electoral, Arturo Chávez se desempeñó como titular de la Dirección General de Talleres Gráficos de México, empresa pública encargada de imprimir las boletas electorales, de octubre de 2025 a abril de 2026.

Presidencia definitiva del INE

Mientras se define quién ocupará provisionalmente la presidencia del INE, la Cámara de Diputados deberá poner en marcha el procedimiento para seleccionar a la persona que sustituirá de manera definitiva a Guadalupe Taddei.