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México

Guadalupe Taddei: quiénes pueden ocupar su lugar tras renunciar a la presidencia del INE

Luego de que Guadalupe Taddei anunció que presentará su renuncia este lunes, el INE deberá elegir a quien ocupe su lugar de forma provisional y definir el proceso para nombrar a su sucesor definitivo.
dom 25 octubre 2026 07:38 PM
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Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) durante sesión extraordinaria del consejo general del INE.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) durante sesión extraordinaria del consejo general del INE. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) tras señalamientos de presuntos actos de corrupción . Ante su salida, ahora deberá definirse quién ocupará el cargo, primero de manera provisional y después de forma definitiva.

Para ello, existen dos procedimientos distintos: uno contempla la designación temporal de una persona entre los propios consejeros electorales, mientras que el otro corresponde al proceso para elegir a quien asumirá la presidencia del organismo de manera definitiva. En ambos casos, ya comienzan a perfilarse posibles nombres.

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Presidencia provisional del INE

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece, en su artículo 41, que, ante la ausencia de la persona titular de la presidencia del Consejo General, los consejeros electorales deberán elegir de entre ellos a quien ocupará el cargo de manera provisional.

Por lo tanto, cualquiera de los 10 consejeros electorales puede asumir temporalmente la presidencia del INE:

Arturo Castillo Loza

Blanca Yassahara Cruz García

Arturo Manuel Chávez López

José Martín Fernando Faz Mora

Rita Bell López Vences

Norma Irene de la Cruz Magaña

Uuc-Kib Espadas Ancona

Jorge Montaño Ventura

Carla Astrid Humphrey Jordan

Frida Denisse Gómez Puga

Aunque cualquiera de los 10 consejeros puede ocupar provisionalmente el cargo, Arturo Chávez es uno de los nombres que más suenan para asumir esta responsabilidad.

Su llegada al INE estuvo marcada por el debate sobre su imparcialidad electoral, debido a los señalamientos sobre su cercanía política con Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Antes de incorporarse al organismo electoral, Arturo Chávez se desempeñó como titular de la Dirección General de Talleres Gráficos de México, empresa pública encargada de imprimir las boletas electorales, de octubre de 2025 a abril de 2026.

Presidencia definitiva del INE

Mientras se define quién ocupará provisionalmente la presidencia del INE, la Cámara de Diputados deberá poner en marcha el procedimiento para seleccionar a la persona que sustituirá de manera definitiva a Guadalupe Taddei.

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El primer paso será emitir una convocatoria pública para elegir a la nueva persona titular de la presidencia del organismo electoral. Al respecto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, explicó que los coordinadores parlamentarios se reunirán en los próximos días para comenzar a definir el proceso.

Las etapas para la designación son las siguientes:

- Integrar un Comité Técnico de Evaluación.

- Abrir el registro de las personas aspirantes.

- Revisar el cumplimiento de los requisitos y evaluar la idoneidad de las candidaturas.

- Remitir una lista con las cinco personas mejor evaluadas.

- Designar a una persona mediante mayoría calificada.

Si no se alcanza la mayoría calificada, elegir a una persona mediante insaculación.

Ricardo Monreal estimó que el procedimiento podría durar entre cuatro y cinco semanas.

Entre los nombres que también se han mencionado para encabezar el organismo electoral está el de Mónica Soto Fregoso, quien en agosto pasado renunció a su cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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Soto Fregoso es abogada y especialista en derecho electoral. Llegó al TEPJF en 2016, impulsada por el PRI. Su trayectoria en el órgano jurisdiccional estuvo marcada por controversias y cuestionamientos relacionados con su presunta cercanía con Morena.

Las críticas se centraron en su respaldo a sentencias que favorecieron al partido oficialista, así como en reuniones que sostuvo con algunos de sus militantes. Por ejemplo, en 2024 validó el reparto de legisladores plurinominales en la Cámara de Diputados, una decisión que permitió a Morena obtener la llamada supermayoría.

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Electores INE Guadalupe Taddei Zavala

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