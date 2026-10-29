La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves durante la conferencia mañanera que presentará una propuesta para fortalecer a Talleres Gráficos de México y convertirlo en el principal productor de papelería y materiales electorales, con el objetivo de reducir la dependencia de empresas privadas que, según acusó, han concentrado contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales estatales durante décadas.
Sheinbaum quiere que Talleres Gráficos produzca más papelería electoral para ya no depender de proveedores 'coyotes'
“Lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los talleres gráficos, que sea quien produzca la gran mayoría de la papelería electoral a precios justos, totalmente transparentes y con su consejo de administración”, afirmó.
La propuesta fue anunciada en medio de la polémica que surgió en torno a las contrataciones de materiales electorales y a la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, tras revelarse posibles conflictos de interés entre funcionarios del organismo y empresas proveedoras.
Sheinbaum sostuvo que el problema no se limita a la administración de Taddei, sino que tiene antecedentes desde hace más de 20 años, específicamente en las empresas, que calificó de "coyotes", las cuales fueron contratadas tanto por el INE y los por organismos electorales estatales.
La mandataria adelantó que presentará la propuesta la próxima semana y que contempla dotar a Talleres Gráficos de México de un consejo de administración y mecanismos de observación externa para garantizar la transparencia de sus operaciones.
El objetivo es que la empresa estatal amplíe su capacidad para fabricar documentación electoral y otros insumos utilizados durante los comicios, como mamparas, chalecos para el personal y materiales para las casillas.
¿Por qué Sheinbaum quiere fortalecer Talleres Gráficos de México?
Actualmente, Talleres Gráficos de México participa en la impresión de documentación oficial y materiales electorales. Sin embargo, las autoridades electorales también recurren a proveedores privados para cubrir las necesidades de producción, particularmente en las elecciones estatales.
En 2024, la empresa estatal obtuvo un contrato federal por aproximadamente 580 millones de pesos para la impresión de documentación electoral. Ese mismo año, 13 entidades federativas contrataron sus servicios por alrededor de 688 millones de pesos, mientras que otras recurrieron a compañías privadas.
La producción de materiales electorales requiere características técnicas y de seguridad específicas, lo que reduce el número de empresas capaces de participar en las licitaciones.
En este sentido, Sheinbaum cuestionó este jueves que un grupo reducido de proveedores concentre las adjudicaciones durante años y acusó que algunas compañías funcionan como intermediarias, pues obtienen los contratos y posteriormente subcontratan a otras empresas para fabricar los productos.
La presidenta planteó que Talleres Gráficos debe asumir una mayor proporción de la producción y que los materiales que deban contratarse con particulares se adjudiquen mediante procedimientos más abiertos y transparentes.
La propuesta presidencial se presenta después de que investigaciones periodísticas revelaron presuntas irregularidades en contratos adjudicados a Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, proveedores de materiales electorales.
De acuerdo con información dada a conocer, en 2025 el INE adjudicó directamente dos contratos por 197.6 millones de pesos a estas compañías para producir materiales destinados a la elección judicial, pese a que ya fueron objeto de señalamientos por parte de autoridades federales, esto posibles prácticas monopólicas.
Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en las contrataciones del INE, los organismos electorales estatales y las empresas relacionadas con los señalamientos.
Entre los asuntos bajo revisión se encuentran posibles conflictos de interés, colusión entre proveedores y triangulación de recursos.
¿Qué cambiaría si Talleres Gráficos produce la mayor parte del material electoral?
La propuesta de Sheinbaum busca modificar el esquema de producción y contratación de materiales electorales para que una empresa estatal asuma un papel central en el suministro de documentación y otros insumos.
Sin embargo, para ampliar su participación será necesario evaluar la capacidad instalada de Talleres Gráficos de México, los costos de producción, los requerimientos de seguridad y los tiempos de entrega.
También deberá definirse cómo se contratarán los materiales que la empresa estatal no pueda producir y qué mecanismos garantizarán la competencia y la transparencia.
La mandataria sostuvo que la prioridad es garantizar que las contrataciones relacionadas con las elecciones de 2027 se realicen sin vínculos indebidos entre funcionarios y proveedores.
Por ahora, Sheinbaum anunció que presentará los detalles la próxima semana, mientras continúan las investigaciones sobre las empresas y funcionarios involucrados en la polémica por los contratos electorales.