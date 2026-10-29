“Lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los talleres gráficos, que sea quien produzca la gran mayoría de la papelería electoral a precios justos, totalmente transparentes y con su consejo de administración”, afirmó.



La propuesta fue anunciada en medio de la polémica que surgió en torno a las contrataciones de materiales electorales y a la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, tras revelarse posibles conflictos de interés entre funcionarios del organismo y empresas proveedoras.

Sheinbaum sostuvo que el problema no se limita a la administración de Taddei, sino que tiene antecedentes desde hace más de 20 años, específicamente en las empresas, que calificó de "coyotes", las cuales fueron contratadas tanto por el INE y los por organismos electorales estatales.

La mandataria adelantó que presentará la propuesta la próxima semana y que contempla dotar a Talleres Gráficos de México de un consejo de administración y mecanismos de observación externa para garantizar la transparencia de sus operaciones.

El objetivo es que la empresa estatal amplíe su capacidad para fabricar documentación electoral y otros insumos utilizados durante los comicios, como mamparas, chalecos para el personal y materiales para las casillas.

¿Por qué Sheinbaum quiere fortalecer Talleres Gráficos de México?

Actualmente, Talleres Gráficos de México participa en la impresión de documentación oficial y materiales electorales. Sin embargo, las autoridades electorales también recurren a proveedores privados para cubrir las necesidades de producción, particularmente en las elecciones estatales.