Sheinbaum cuestiona los 42,000 mdp de presupuesto que pide el INE para 2027

Sheinbaum sostuvo que, si se toma como referencia el presupuesto destinado al INE en 2024 y se actualiza conforme a la inflación de los tres años siguientes, el monto del próximo año debería ubicarse alrededor de los 37,000 millones de pesos.



La presidenta recordó que en 2024 se realizó una elección federal para renovar la Presidencia de la República, además de otros cargos, mientras que en 2027 no habrá elección presidencial.

Presupuesto INE 2027

Pese a ello, el Paquete Económico 2027 contempla un incremento considerable para el INE, de 87.5% respecto a lo aprobado en 2026, cuando no hubo elecciones.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto, el gasto del INE pasaría de 21,837 millones de pesos aprobados en 2026 a 42,274 millones de pesos para el próximo año.

Aunque Sheinbaum reconoció que en 2027 se elegirán más gubernaturas, consideró que el proceso electoral es comparable en términos generales con el de 2024 y planteó que la Cámara de Diputados deberá analizar cuánto presupuesto requiere realmente el organismo.

"Desde mi perspectiva, pues debería de ser lo que se destinó en el 2024 más la inflación", señaló.



La presidenta criticó este presupuesto desde que el INE lo presentó en agosto pasado. Pero los más de 42,000 millones de pesos no son solo para las elecciones de 2027 . Previamente, el organismo estimó que para esos comicios se necesitarán alrededor de 13,000 millones de pesos.

Sheinbaum cuestiona recursos para revocación de mandato

La presidenta también puso en duda que el INE haya considerado recursos para una eventual revocación de mandato dentro de su solicitud presupuestal.