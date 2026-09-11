Sheinbaum cuestiona los 42,000 mdp de presupuesto que pide el INE para 2027

Sheinbaum señaló que, según lo que conoce, el cambio podría estar relacionado específicamente con la forma en que debe doblarse la boleta y no necesariamente con su validez, pero insistió en que corresponde al propio organismo explicar el alcance de la modificación.
"Sería muy bueno que la presidenta del INE o los consejeros aclararan todas estas dudas que se están presentando", agregó.
Otro de los puntos que Sheinbaum consideró necesario aclarar es el cambio de color utilizado por el INE. La presidenta dijo que no cuenta con información suficiente para conocer las razones por las que el instituto modificó su identidad visual previo al proceso electoral.
"También hay otro de un cambio de color que también tendría que explicar el INE por qué cambiaron el color. No se entiende", señaló.
Ante la explicación de que el cambio estaría relacionado con el uso del color rosa por parte de un nuevo partido político, Sheinbaum insistió en que el propio instituto debe explicar públicamente los motivos de su decisión.
"Pues tiene que aclararlo el INE. Nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son las razones", respondió.
Niega intervención de Segob en el INE
Sheinbaum también defendió la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el acto protocolario de inicio del proceso electoral, que se llevó a cabo este jueves 10 de septiembre.
La presidenta explicó que la funcionaria acudió porque recibió una invitación del INE y participó como representante del Poder Ejecutivo. También fueron invitados representantes del Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, señaló.
La mandataria rechazó que la asistencia de la secretaria de Gobernación implique una intromisión del Ejecutivo en el órgano electoral.
"No tiene nada que ver con un asunto de intromisión del Ejecutivo en un organismo autónomo que debe coordinar las elecciones", afirmó.
Sheinbaum sostuvo que el INE tiene la responsabilidad de garantizar la certeza y objetividad de las elecciones de 2027 y consideró que los consejeros deben contribuir a despejar las dudas que han surgido alrededor del proceso.