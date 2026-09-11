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Sheinbaum cuestiona los 42,000 mdp de presupuesto que pide el INE para 2027

La presidenta también justificó la presencia de la secretaria de Gobernación en el acto de inicio del Proceso Electoral 2027 y negó que se trate de un acto de intervención de su administración.
vie 11 septiembre 2026 10:36 AM
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Sesión de los consejeros electorales en el Pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), del 31 de agosto de 2025.
El Paquete Económico 2027 considera un aumento presupuestal de 87% para el INE. (Foto: INE)

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitara 42,000 millones de pesos de presupuesto para 2027, año que se celebrarán elecciones en 17 estados.

Desde Chiapas, Sheinbaum calificó como exagerada esa cantidad frente a los recursos que se utilizaron para las elecciones de 2024, las más grandes, hasta ahora, de la historia de México.

"Desde nuestra perspectiva consideramos que es exagerada. Exagerada en términos de lo que está pidiendo el INE", dijo durante su conferencia mañanera de este viernes.

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Sheinbaum sostuvo que, si se toma como referencia el presupuesto destinado al INE en 2024 y se actualiza conforme a la inflación de los tres años siguientes, el monto del próximo año debería ubicarse alrededor de los 37,000 millones de pesos.

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La presidenta recordó que en 2024 se realizó una elección federal para renovar la Presidencia de la República, además de otros cargos, mientras que en 2027 no habrá elección presidencial.

Presupuesto INE 2027

Pese a ello, el Paquete Económico 2027 contempla un incremento considerable para el INE, de 87.5% respecto a lo aprobado en 2026, cuando no hubo elecciones.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto, el gasto del INE pasaría de 21,837 millones de pesos aprobados en 2026 a 42,274 millones de pesos para el próximo año.

Aunque Sheinbaum reconoció que en 2027 se elegirán más gubernaturas, consideró que el proceso electoral es comparable en términos generales con el de 2024 y planteó que la Cámara de Diputados deberá analizar cuánto presupuesto requiere realmente el organismo.

"Desde mi perspectiva, pues debería de ser lo que se destinó en el 2024 más la inflación", señaló.

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La presidenta criticó este presupuesto desde que el INE lo presentó en agosto pasado. Pero los más de 42,000 millones de pesos no son solo para las elecciones de 2027 . Previamente, el organismo estimó que para esos comicios se necesitarán alrededor de 13,000 millones de pesos.

Sheinbaum cuestiona recursos para revocación de mandato

La presidenta también puso en duda que el INE haya considerado recursos para una eventual revocación de mandato dentro de su solicitud presupuestal.

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Explicó que, de acuerdo con la Constitución, una revocación de mandato presidencial solo puede solicitarse después de que haya transcurrido una parte determinada del periodo de gobierno, por lo que no correspondería realizarla en 2027.

Según explicó, en todo caso el ejercicio correspondería a 2028, por lo que consideró que este elemento también debe ser revisado al momento de definir los recursos del INE.

Pide aclarar cambios sobre las boletas electorales

Sheinbaum también pidió al INE explicar una modificación en sus lineamientos relacionada con el doblado de las boletas electorales.

La presidenta dijo que existe confusión sobre una resolución reciente del instituto que establece criterios respecto de las boletas que no sean dobladas.

Recordó que anteriormente se había sostenido que una boleta que no se dobla podía representar un riesgo para la elección, debido a la posibilidad de introducir varias boletas simultáneamente en una casilla.

"Sería muy bueno que el INE aclarare exactamente qué cambio en el lineamiento se hizo porque hasta ahora hay cierta confusión", afirmó.

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Sheinbaum señaló que, según lo que conoce, el cambio podría estar relacionado específicamente con la forma en que debe doblarse la boleta y no necesariamente con su validez, pero insistió en que corresponde al propio organismo explicar el alcance de la modificación.

"Sería muy bueno que la presidenta del INE o los consejeros aclararan todas estas dudas que se están presentando", agregó.

Otro de los puntos que Sheinbaum consideró necesario aclarar es el cambio de color utilizado por el INE. La presidenta dijo que no cuenta con información suficiente para conocer las razones por las que el instituto modificó su identidad visual previo al proceso electoral.

"También hay otro de un cambio de color que también tendría que explicar el INE por qué cambiaron el color. No se entiende", señaló.

Ante la explicación de que el cambio estaría relacionado con el uso del color rosa por parte de un nuevo partido político, Sheinbaum insistió en que el propio instituto debe explicar públicamente los motivos de su decisión.

"Pues tiene que aclararlo el INE. Nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son las razones", respondió.

Niega intervención de Segob en el INE

Sheinbaum también defendió la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el acto protocolario de inicio del proceso electoral, que se llevó a cabo este jueves 10 de septiembre.

La presidenta explicó que la funcionaria acudió porque recibió una invitación del INE y participó como representante del Poder Ejecutivo. También fueron invitados representantes del Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, señaló.

La mandataria rechazó que la asistencia de la secretaria de Gobernación implique una intromisión del Ejecutivo en el órgano electoral.

"No tiene nada que ver con un asunto de intromisión del Ejecutivo en un organismo autónomo que debe coordinar las elecciones", afirmó.

Sheinbaum sostuvo que el INE tiene la responsabilidad de garantizar la certeza y objetividad de las elecciones de 2027 y consideró que los consejeros deben contribuir a despejar las dudas que han surgido alrededor del proceso.

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Elecciones México 2027

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