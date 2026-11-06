"El INE se tiene que sanear", advierte Sheinbaum tras polémica de proveedores y Taddei

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta recordó que durante el sexenio un grupo de ciudadanos, de quienes surgió posteriormente el partido político Somos , defendió la consigna "El INE no se toca".

Dijo que el interés era que no se tocara la mafia que operaba en el órgano electoral que viene de varios años atrás.

"Ellos hicieron diversas manifestaciones durante el periodo del presidente López Obrador por una reforma electoral que se presentó con la consigna, 'el INE no se toca'. El INE sí se tiene que sanear. A lo mejor decían de que ya no se toca para poder guardar todas estas, toda esta mafia electoral que se construyó con ellos", acusó.



Afirmó que desde hace varios años, en el INE un grupo de poder se "encumbró" e hizo negocios al amparo del poder, entre ellos, Guadalupe Taddei, pero insistió, no fue la única involucrada.

"Pero no es solo ella, resulta que viene de lejos. ¿De qué tan lejos? de unos personajes que fueron formados en el Cisen y que mantuvieron una relación con un personaje que hoy es parte de un partido político que se acaba de formar con aquellos que decían 'el INE no se toca'", planteó.

Aunque considera que el escándalo que involucra a Taddei, nombrada como consejera presidenta durante el gobierno de López Obrador, tiene como propósito afectar al movimiento político al que pertenece, la presidenta destacó que los malos manejos provienen de tiempo atrás, incluido el periodo en el que Lorenzo Córdova estuvo al frente del INE.

