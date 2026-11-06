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"El INE se tiene que sanear", advierte Sheinbaum tras polémica de proveedores y Taddei

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que pasadas las elecciones de 2027 se podrá modificar al órgano electoral, al que señaló de concentrar todo el poder. Mientras tanto, se debe buscar limpiarlo.
vie 06 noviembre 2026 09:34 AM
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En la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los malos manejos en el INE no se dieron solo en la gestión de Guadalupe Taddei. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por sanear al Instituto Nacional Electoral (INE) tras la polémica de corrupción que involucró a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y proveedoras de materiales, sin embargo, reconoció que solo pasado el proceso electoral de 2027 se podrán realizar las modificaciones.

"Lo que nos corresponde a nosotros y al INE actual, los 10 consejeros que están hoy en el INE es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes, generar lineamientos que los asuman todos los organismos electorales estatales", afirmó este viernes.

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En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta recordó que durante el sexenio un grupo de ciudadanos, de quienes surgió posteriormente el partido político Somos , defendió la consigna "El INE no se toca".

Dijo que el interés era que no se tocara la mafia que operaba en el órgano electoral que viene de varios años atrás.

"Ellos hicieron diversas manifestaciones durante el periodo del presidente López Obrador por una reforma electoral que se presentó con la consigna, 'el INE no se toca'. El INE sí se tiene que sanear. A lo mejor decían de que ya no se toca para poder guardar todas estas, toda esta mafia electoral que se construyó con ellos", acusó.

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Afirmó que desde hace varios años, en el INE un grupo de poder se "encumbró" e hizo negocios al amparo del poder, entre ellos, Guadalupe Taddei, pero insistió, no fue la única involucrada.

"Pero no es solo ella, resulta que viene de lejos. ¿De qué tan lejos? de unos personajes que fueron formados en el Cisen y que mantuvieron una relación con un personaje que hoy es parte de un partido político que se acaba de formar con aquellos que decían 'el INE no se toca'", planteó.

Aunque considera que el escándalo que involucra a Taddei, nombrada como consejera presidenta durante el gobierno de López Obrador, tiene como propósito afectar al movimiento político al que pertenece, la presidenta destacó que los malos manejos provienen de tiempo atrás, incluido el periodo en el que Lorenzo Córdova estuvo al frente del INE.

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"Resulta que esta corrupción vinculada con los organismos electorales ocurrió durante todo el periodo de Lorenzo Córdoba, incluso probablemente antes, ya lo tendrá que determinar la Auditoría", indicó.

Cuestionó cómo Lorenzo Córdova, quien estaba a cargo de la fiscalización de las elecciones, no hizo nada contra la concentración de empresas que ganaban contratos para proveer material electoral.

"Si Taddei tiene responsabilidades, que lo determine el Auditoría y la Fiscalía General de la República, pero que no me digan que ahora que a estos empresarios que hicieron negocios con el INE, nadie los conocía. Ellos los conocían, claro que sabía de su existencia y por qué no hizo nada", criticó.

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Debido a que está en marcha un proceso electoral mediante el que se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos públicos más, la presidenta afirmó que se deberá esperar hasta después de junio de 2027 para hacer los cambios al INE.

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Entre los cambios que prevé, es restarle poder al órgano electoral, el cual tras la reforma de 2014, se le dieron facultades como nombrar a todos los consejeros electorales del país.

Tras la salida de Taddei, el INE tiene ya una propuesta para “restaurar la integridad” y fortalecer los controles de la gestión administrativa, que incluye candados internos para prevenir irregularidades, como una plataforma de denuncia confidencial, y la posibilidad de contratar a proveedores extranjeros para el proceso electoral 2027.

Sobre el posible recorte de 5,000 millones de pesos para 2027, la presidenta respaldó esa disminución debido a que "estaba inflada" la propuesta presentada por el órgano electoral, pero dijo, deben garantizarse las elecciones.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Guadalupe Taddei Zavala Lorenzo Córdova

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