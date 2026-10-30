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¿Quién nombró a Taddei en el INE? "El Consejo General de Lorenzo Córdova", acusa Sheinbaum

La presidenta dijo que los proveedores del INE, acusados de duopolio, han ganado contratos para material electoral desde 2014, a pesar de que ya habían sido señalados de posible corrupción en 1999.
vie 30 octubre 2026 10:53 AM
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guadalupe taddei y lorenzo cordova en el INE
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que Guadalupe Taddei, la expresidenta del INE señala por presunta corrupción, haya sido elegida por Morena y aseguró que fue el Consejo General presidido por Lorenzo Córdova quien la nombró. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ni Guadalupe Taddei ni la corrupción llegaron al Instituto Nacional Electoral (INE) por Morena y que, a pesar de la salida de Taddei, la transparencia y confianza de las elecciones de 2027 están garantizadas.

Durante su conferencia matutina de este viernes, afirmó que Taddei fue nombrada presidenta del Organismo Público Electoral (OPLE) de Sonora en 2014, cuando Lorenzo Córdova dirigía el INE.

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Sheinbaum afirmó que en esa época se nombraron a todos los consejeros electorales de los estados, los cuales compran el material electoral a las mismas empresas que recibieron contratos de Taddei.

Los contratos con estas compañías, señaladas de posible corrupción y de ser un duopolio, propiciaron la renuncia de Taddei , que llegó a la presidencia del INE en 2023 tras ser seleccionada en una rifa en la Cámara de Diputados.

“Pero, ¿quién nombró a estos consejeros? El Consejo General de Lorenzo Córdova. Guadalupe Taddei viene de ahí. Ella fue presidenta del OPLE de Sonora en 2014", señaló.

"Ayer, (Alfredo) Figueroa, uno de los consejeros electorales de ese periodo, reconoció que se equivocó al nombrar a Taddei. O sea, ya reconocieron que sí la nombraron ellos”, agregó.

El duopolio de proveedores en el INE

La presidenta Sheinbaum dijo que la presunta corrupción en el INE con Guadalupe Taddei en realidad viene desde 1999, porque desde entonces se contrata a los mismos proveedores, a pesar de que ya se habían registrado escándalos de corrupción en 1999 y en 2005.

"Y aun con ese escándalo de 2005 y de 1999, en 2014 son reconocidos como contratistas del INE y de los organismos electorales estatales. Esto viene de antes. Pero, ¿quién lo reconoce? Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa", indicó.

"Lorenzo Córdova ayer reconoce que, en efecto, hay un duopolio que recibe todas las contrataciones de los institutos electorales", subrayó.

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Sheinbaum explicó que en México, desde hace muchos años, solo dos grandes empresas producen los materiales para las elecciones y ganan los contratos de los organismos electorales estatales y del INE por cómo se diseñaron los lineamientos de contratación.

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Pero, afirmó, estas empresas no tienen trabajadores, sino que son intermediarias. Por eso ordenó auditar todos los contratos del INE .

También dijo este viernes que Talleres Gráficos de México, un organismo público descentralizado, se debe convertir en una imprenta que produzca más materiales electorales y opere con un Consejo de Administración abierto y transparente.

"Claro que dije ayer que Taddei traicionó la confianza, porque, al haber sido nombrada presidenta del INE, no debió de haber caído en estos contratos. Pero resulta que no es la única que cayó en estos contratos, prácticamente todos los OPLES de los estados. ¿Y quién nombró a los OPLES? Lorenzo Córdova y compañía", insistió.

Ante el anuncio de que consejeros del INE pedirán a la Fiscalía General de la República (FGR) que actúe contra quien resulte responsable por enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, Sheinbaum señaló que si Taddei tiene responsabilidad en estos actos, la fiscalía debe intervenir.

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Sheinbaum se lanza contra Lorenzo Córdova

Desde el miércoles pasado, la presidenta llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una auditoría amplia al Instituto Nacional Electoral (INE), que abarque tanto la gestión de Lorenzo Córdova como la de Guadalupe Taddei, ante señalamientos de presuntas irregularidades en contrataciones y el uso de recursos públicos.

En respuesta, el exconsejero presidente del INE aseguró que la Auditoría no halló irregularidades relevantes durante su gestión y explicó que desde 2019, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE fue ''nombrado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados.

"Por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó las sancionó'', detalló.

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Guadalupe Taddei Zavala

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