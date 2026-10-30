¿Quién nombró a Taddei en el INE? "El Consejo General de Lorenzo Córdova", acusa Sheinbaum

Sheinbaum afirmó que en esa época se nombraron a todos los consejeros electorales de los estados, los cuales compran el material electoral a las mismas empresas que recibieron contratos de Taddei.

Los contratos con estas compañías, señaladas de posible corrupción y de ser un duopolio, propiciaron la renuncia de Taddei , que llegó a la presidencia del INE en 2023 tras ser seleccionada en una rifa en la Cámara de Diputados.

“Pero, ¿quién nombró a estos consejeros? El Consejo General de Lorenzo Córdova. Guadalupe Taddei viene de ahí. Ella fue presidenta del OPLE de Sonora en 2014", señaló.

"Ayer, (Alfredo) Figueroa, uno de los consejeros electorales de ese periodo, reconoció que se equivocó al nombrar a Taddei. O sea, ya reconocieron que sí la nombraron ellos”, agregó.

El duopolio de proveedores en el INE

La presidenta Sheinbaum dijo que la presunta corrupción en el INE con Guadalupe Taddei en realidad viene desde 1999, porque desde entonces se contrata a los mismos proveedores, a pesar de que ya se habían registrado escándalos de corrupción en 1999 y en 2005.

"Y aun con ese escándalo de 2005 y de 1999, en 2014 son reconocidos como contratistas del INE y de los organismos electorales estatales. Esto viene de antes. Pero, ¿quién lo reconoce? Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa", indicó.

"Lorenzo Córdova ayer reconoce que, en efecto, hay un duopolio que recibe todas las contrataciones de los institutos electorales", subrayó.

Sheinbaum explicó que en México, desde hace muchos años, solo dos grandes empresas producen los materiales para las elecciones y ganan los contratos de los organismos electorales estatales y del INE por cómo se diseñaron los lineamientos de contratación.