Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum cuestiona a Lorenzo Córdova por dejar contratos del INE en manos de dos empresas

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que el propio exconsejero electoral ya reconoció desde hace años que solo dos empresas ganaron los contratos para materiales electorales desde hace 20 años.
mié 04 noviembre 2026 12:18 PM
Añadir Expansión Política en Google
La presidenta Claudia Sheinbaum habla durante la conferencia de prensa de este miércoles 4 de noviembre.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que se revisen cómo se crearon las empresas que ganaban contratos por el material electoral. (Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló a Lorenzo Córdova, expresidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), de no actuar ante el duopolio que predomina en el órgano electoral desde hace 20 años para la compra de materiales electorales .

"Es curioso que Lorenzo Córdova, habiendo sido presidente del Instituto Nacional Electoral, no haya hecho nada para evitar que este duopolio se mantuviera produciendo los materiales electorales. ¿Por que él no hizo nada? Sabiendo él que había solamente dos empresas que se estaban beneficiando de los materiales electorales cobrando lo que quisieran", cuestionó.

Publicidad

En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta afirmó que, como consejero presidente, a Córdova le correspondía la revisión del financiamiento de las elecciones.

Cuestionó que no solo el INE, si no otros institutos electorales locales, también recurrieran a la contratación de las mismas empresas para la producción de urnas y de mamparas.

"¿Cuántas empresas hay en México que no pueden hacer urnas y mamparas? Y sin embargo, la mayoría de las OPLEs contrataron con estas empresas, que son las que ahora aparecen en la relación con la expresidenta deel Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué no hicieron nada?", criticó.

La presidenta consideró que es fundamental analizar cómo se crearon las empresas y por qué lograron concentrar los contratos para la elaboración de material electoral. Para tener una respuesta, se pronunció a favor de que la Auditoría Superior de la Federación realice sus investigaciones.

"Es muy importante el análisis, pero no solo del (20)24, de cuando entró el (20)23, sino ¿qué pasó antes?, ¿cómo se hicieron estas empresas?, ¿quién las hizo?, ¿cómo las hizo?, ¿por qué concentran todo el material? ¿Por qué ganan todos los contratos?", agregó.

Conoce más:

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del instituto
México

Taddei renuncia a presidencia del INE en medio de señalamientos por contratos y conflictos de interés


Sheinbaum crítica "súperpoderes" del INE

Sheinbaum también cuestionó los "súperpoderes" que se le otorgaron al INE como parte de la reforma electoral de 2014, entre las que se incluyen que el consejo electoral general puede nombrar a todos los consejeros locales.

"El poder del consejo general del INE, derivado de la reforma del 2014, es enorme: nombran a todos los consejeros estatales, ellos los nombran, los que a su vez hicieron contratos con estas empresas", comentó.

Publicidad

Uno de esos nombramientos, recordó, fue el de Guadalupe Taddei, quien –previo a incorporarse al INE– fue electa como consejera en el instituto electoral de Sonora.

"Ella fue nombrada como consejera electoral de Sonora por el consejo general del Instituto Nacional Electoral presidido por Lorenzo Córdova", recordó.

Sheinbaum desmarca a Morena del nombramiento de Taddei como presidenta del INE: afirmó que ella llegó bajo el aval de Córdova, primero, y luego por insaculación, pues en la Cámara de Diputados no se logró un acuerdo para la presidencia del consejo.

Te puede interesar:

caso-taddei-abre-ine-portal-de-transparencia-en-medio-crisis-por-conflicto-de-interes.jpg
México

Taddei ordena indagatoria por presunto conflicto de interés y acusa a partidos de querer debilitar al INE

Esta mañana, la presidenta dijo que hoy no puede haber cambios en materia electoral debido a que está en marcha un proceso electoral, pero es fundamental que se revisen esos poderes que se le otorgaron hace más de una década.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum INE conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad