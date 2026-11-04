En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta afirmó que, como consejero presidente, a Córdova le correspondía la revisión del financiamiento de las elecciones.

Cuestionó que no solo el INE, si no otros institutos electorales locales, también recurrieran a la contratación de las mismas empresas para la producción de urnas y de mamparas.

"¿Cuántas empresas hay en México que no pueden hacer urnas y mamparas? Y sin embargo, la mayoría de las OPLEs contrataron con estas empresas, que son las que ahora aparecen en la relación con la expresidenta deel Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué no hicieron nada?", criticó.

La presidenta consideró que es fundamental analizar cómo se crearon las empresas y por qué lograron concentrar los contratos para la elaboración de material electoral. Para tener una respuesta, se pronunció a favor de que la Auditoría Superior de la Federación realice sus investigaciones.

"Es muy importante el análisis, pero no solo del (20)24, de cuando entró el (20)23, sino ¿qué pasó antes?, ¿cómo se hicieron estas empresas?, ¿quién las hizo?, ¿cómo las hizo?, ¿por qué concentran todo el material? ¿Por qué ganan todos los contratos?", agregó.





Sheinbaum crítica "súperpoderes" del INE

Sheinbaum también cuestionó los "súperpoderes" que se le otorgaron al INE como parte de la reforma electoral de 2014, entre las que se incluyen que el consejo electoral general puede nombrar a todos los consejeros locales.

"El poder del consejo general del INE, derivado de la reforma del 2014, es enorme: nombran a todos los consejeros estatales, ellos los nombran, los que a su vez hicieron contratos con estas empresas", comentó.