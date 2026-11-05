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presidencia

Sheinbaum viaja a China para participar en Cumbre y buscará reunión con Trump

Claudia Sheinbaum dijo que, si el presidente de Estados Unidos Donald Trump viaja a China, está interesada en sostener una reunión bilateral con él.
jue 05 noviembre 2026 10:30 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante la conferencia mañanera de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026, en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera de este jueves 5 de noviembre. (Foto: Presidencia de México)

Del 15 al 20 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum viajará por primera vez a China para participar en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante su visita al país asiático, la mandataria federal sostendrá una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, y con otros funcionarios de ambos países.

Sheinbaum dijo que, en caso de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asista al evento, también está interesada en reunirse con él.

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"Todavía no tenemos la certeza que el presidente Trump vaya. Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él", explicó en su conferencia matutina de este jueves.

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Mientras Sheinbaum esté en China, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezará las conferencias de prensa mañaneras.

"Esa semana le van a tocar a la secretaria de Gobernación las mañaneras. Espero poderme conectar con ustedes en algunos momentos, pero nos vamos, prácticamente, toda la semana, porque son prácticamente dos días de vuelo", explicó.

La Cumbre APEC está programada para el 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen. México recibirá después la presidencia de este foro y será sede en 2028.

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Política

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