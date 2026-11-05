Del 15 al 20 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum viajará por primera vez a China para participar en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Durante su visita al país asiático, la mandataria federal sostendrá una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, y con otros funcionarios de ambos países.
Sheinbaum dijo que, en caso de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asista al evento, también está interesada en reunirse con él.