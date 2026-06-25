INE avala que Somos México y PAZ sean nuevos partidos políticos nacionales

Los nuevos partidos cumplieron con número de militantes, asambleas y documentos básicos apegados a la Constitución, de ahí que el registro comenzaría a tener efectos legales a partir del 1 de julio.

Cada uno de los partidos nuevos recibirán 73.68 millones de pesos de financiamiento para lo que resta de 2026, es decir 18.4 millones de pesos mensuales. En consecuencia los partidos viejos verán reducidos sus montos de financiamiento.

Los nuevos partidos son:

- Somos México, al que la Comisión emplazó a modificar a más tardar el 31 de agosto su nombre, logotipo y realizar reformas a sus documentos básicos para incorporar lenguaje incluyente.

Según la resolución, su nombre puede generar confusión al elector con la nacionalidad mexicana y el logotipo también genera confusión con otras fuerzas políticas.

Este partido se forjó con lo que fue la ''marea rosa'' que defendió al INE y al Poder Judicial, con apoyo de algunos perredistas y panistas, y que además apoyó a Xóchitl Gálvez en el proceso electoral de 2024.

- Partido Paz se había autodenominado Construyendo Sociedades de Paz con las siglas CSP. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó modificarlo al atender una impugnación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se quejó del uso de sus iniciales pues podrían confundir al electorado.

Sus creadores pertenecieron antes a los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario.

Con la decisión también se acordó someter al Consejo General la redistribución de 3,684.1 millones de pesos para las actividades ordinarias de los partidos.