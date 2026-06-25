INE avala que Somos México y PAZ sean nuevos partidos políticos nacionales

Las irregularidades
En la sesión, las consejeras Frida Gómez y Norma de la Cruz refirieron las irregularidades detectadas y por las cuales el voto mayoritario fue en contra de conceder el registro a México tiene vida y a Que Siga la democracia.
La primera organización, dijo Gómez, tuvo la participación activa de ministros de culto y estos tuvieron incidencia en la Asamblea Nacional Constitutiva, lo que viola la laicicidad garantizada en el artículo 40 de la Constitución.
Se identificaron 98 personas ministras de culto que participaron en 58 asambleas, por lo que al eliminarlas sólo acreditaría la realización de 175 asambleas válidas, por debajo del requisito de 200 reuniones distritales.
Además hubo irregularidades graves en materia de fiscalización. Entre ellas omitió rechazar 179 mil pesos de personas no permitidas por la ley, no comprobó 2.6 millones de pesos gastados en asambleas, inmuebles, gastos logísticos.
Se acreditaron ingresos con inconsistencias por 3.7 millones de pesos por lo cual hay “falta de certeza en el origen y destino del gasto”.
Respecto a Que Siga la Democracia, la consejera Frida Gómez recordó que se hallaron irregularidades durante el proceso de fiscalización de ingresos y gastos y también en materia de afiliación de militantes, todo ello sancionado la semana pasada.
Se hallaron 92 registros simulados, imágenes alteradas para hacerlas pasar por fotografías vivas, falsificación de credenciales para votar, cuatro firmas falsas de la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Espino.
Recordó la sentencia de 2023 emitida por el TEPJF en la que se resolvió que esa misma organización que participó en la recaudación de firmas para la revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó al INE 14, 940 formatos simulados o relativos a personas fallecidas.