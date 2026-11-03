📄 COMUNICADO CCE



La designación de la nueva presidencia del INE debe realizarse mediante un proceso transparente que fortalezca la vida democrática del país y la confianza ciudadana.



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“Por supuesto que queremos un Instituto Nacional Electoral fuerte, que responda a la voluntad del pueblo, a la verdadera democracia, no a la democracia de las élites, no a la democracia de este grupo que se apoderó del INE y que se sienten dueños de la democracia”, expresó durante su conferencia mañanera de este martes.

Sheinbaum sostuvo que la autonomía del INE debe servir para proteger la soberanía popular y garantizar que los resultados electorales reflejen la decisión de los ciudadanos.

“La democracia es la representación del pueblo, es la voluntad popular, es la soberanía. Y esa es la que tiene que defender el Instituto Nacional Electoral con su autonomía”, afirmó.

Para explicar su postura, la presidenta hizo un recuento de las reformas electorales de las últimas décadas y cuestionó los cambios aprobados en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como parte del Pacto por México.

Recordó que después de las elecciones de 1988 se impulsaron modificaciones para incorporar consejeros ciudadanos al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), mientras que la reforma de 1996 otorgó autonomía al organismo.

Sin embargo, consideró que la reforma de 2014 representó una concentración de atribuciones en el INE, particularmente porque el Consejo General asumió la facultad de designar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

“Puede criticarse esa reforma del INE, pero la verdadera concentración de poder en el Instituto Nacional Electoral se dio en el 2014”, señaló.