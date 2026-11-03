“Es importante que todos conozcan que quien puede auditar al INE, el único que puede auditar al INE, es la Auditoría Superior de la Federación”, señaló.
Sheinbaum hizo referencia al informe presentado el viernes pasado por el auditor superior ante la Cámara de Diputados, en el que se reportaron avances de las revisiones al instituto.
De acuerdo con la presidenta, la ASF contempla revisar las operaciones de los periodos anteriores a 2023 y fortalecer la auditoría que ya comenzó sobre los ejercicios posteriores.
También destacó que el actual auditor superior fue designado por unanimidad en la Cámara de Diputados, con el respaldo de todas las fuerzas políticas.
La mandataria indicó que, una vez concluidas las auditorías, las posibles irregularidades deberán turnarse a las autoridades correspondientes.
“Una vez realizada esa auditoría, pues si hay un asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República; si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa”, explicó.
Sobre la posibilidad de que la FGR proceda en contra de Taddei, sostuvo que primero deben realizarse las investigaciones y determinarse si existen elementos para presentar denuncias.
Además, consideró necesario investigar cómo un grupo de empresas presuntamente concentró durante más de 20 años los contratos relacionados con materiales electorales.
“Quien haya cometido actos de corrupción, que sea sancionado por las instancias que tienen que sancionarlo”, afirmó.