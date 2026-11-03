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Sheinbaum lanza mensaje al CCE por el INE: no está para defender a las élites

Ante el llamado del sector empresarial a garantizar la independencia del INE, la presidenta defendió su autonomía, pero cuestionó la influencia de grupos políticos y económicos en el organismo.
mar 03 noviembre 2026 11:00 AM
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina dedicada al tema de Salud que se lleva a cabo en Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum defendió la autonomía del INE ante el CCE, pero cuestionó la concentración de atribuciones electorales derivada de la reforma de 2014.

 (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la permanencia de un Instituto Nacional Electoral (INE) autónomo y fuerte, pero sostuvo que su principal función debe ser garantizar la voluntad popular y no responder a los intereses de grupos políticos o económicos que, acusó, se apropiaron de los espacios de decisión electoral.

Ante el reciente llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a garantizar la independencia del organismo, la mandataria aseguró que su gobierno busca una autoridad electoral que represente a la ciudadanía y no a las élites.

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“Por supuesto que queremos un Instituto Nacional Electoral fuerte, que responda a la voluntad del pueblo, a la verdadera democracia, no a la democracia de las élites, no a la democracia de este grupo que se apoderó del INE y que se sienten dueños de la democracia”, expresó durante su conferencia mañanera de este martes.

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Sheinbaum sostuvo que la autonomía del INE debe servir para proteger la soberanía popular y garantizar que los resultados electorales reflejen la decisión de los ciudadanos.

“La democracia es la representación del pueblo, es la voluntad popular, es la soberanía. Y esa es la que tiene que defender el Instituto Nacional Electoral con su autonomía”, afirmó.

Para explicar su postura, la presidenta hizo un recuento de las reformas electorales de las últimas décadas y cuestionó los cambios aprobados en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como parte del Pacto por México.

Recordó que después de las elecciones de 1988 se impulsaron modificaciones para incorporar consejeros ciudadanos al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), mientras que la reforma de 1996 otorgó autonomía al organismo.

Sin embargo, consideró que la reforma de 2014 representó una concentración de atribuciones en el INE, particularmente porque el Consejo General asumió la facultad de designar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

“Puede criticarse esa reforma del INE, pero la verdadera concentración de poder en el Instituto Nacional Electoral se dio en el 2014”, señaló.

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La mandataria recordó que Morena todavía no existía como partido político cuando se aprobó esa reforma y atribuyó los cambios al acuerdo entre las fuerzas políticas que integraron el Pacto por México.

ASF auditará contratos del INE por más de 1,800 millones de pesos

Sheinbaum también se refirió este martes a las denuncias por contratos superiores a 1,800 millones de pesos relacionados con proveedores del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei y a los señalamientos de legisladores, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, sobre la necesidad de investigar a la exconsejera presidenta.

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La mandataria sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única instancia facultada para fiscalizar al organismo electoral, debido a su carácter de institución autónoma.

Explicó que, mientras la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno revisa a las dependencias de la administración pública federal, los organismos autónomos están sujetos a las auditorías de la ASF.

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“Es importante que todos conozcan que quien puede auditar al INE, el único que puede auditar al INE, es la Auditoría Superior de la Federación”, señaló.

Sheinbaum hizo referencia al informe presentado el viernes pasado por el auditor superior ante la Cámara de Diputados, en el que se reportaron avances de las revisiones al instituto.

De acuerdo con la presidenta, la ASF contempla revisar las operaciones de los periodos anteriores a 2023 y fortalecer la auditoría que ya comenzó sobre los ejercicios posteriores.

También destacó que el actual auditor superior fue designado por unanimidad en la Cámara de Diputados, con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

La mandataria indicó que, una vez concluidas las auditorías, las posibles irregularidades deberán turnarse a las autoridades correspondientes.

“Una vez realizada esa auditoría, pues si hay un asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República; si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa”, explicó.

Sobre la posibilidad de que la FGR proceda en contra de Taddei, sostuvo que primero deben realizarse las investigaciones y determinarse si existen elementos para presentar denuncias.

Además, consideró necesario investigar cómo un grupo de empresas presuntamente concentró durante más de 20 años los contratos relacionados con materiales electorales.

“Quien haya cometido actos de corrupción, que sea sancionado por las instancias que tienen que sancionarlo”, afirmó.

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INE Claudia Sheinbaum conferencia mañanera

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