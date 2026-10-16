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México

¿Te afiliaron sin tu permiso a un partido político? Acusan a Morena de acumular multas de 70 mdp por afiliación indebida

Luego de emitir multas por 37 mdp contra tres partidos políticos por afiliación indebida, el INE ordenó emitir un informe histórico para observar esta práctica.
vie 16 octubre 2026 08:51 PM
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Morena concentró 70 millones de pesos en multas por indebida afiliación este 2026. (Cuartoscuro)

Luego de que el Consejo General del INE impuso una multa por 36.8 millones de pesos a Morena por afiliación indebida, derivada de 246 denuncias, el partido Somos recordó que los guindas ya acumulan 70.4 millones de pesos en multas por esta práctica solo en un año.

El representante Marco Baños advirtió que al final el partido deberá pagar con financiamiento público cada una de sus faltas y señaló que este acumulado debe llamar la atención por su sistematicidad.

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“Son recursos públicos que tiene este partido político, y los va a utilizar para pagar las multas que se le impusieron por indebida afiliación. No es un tema menor, son multas históricas, no recuerdo multas de estas dimensiones a un partido político y me parece que es de llamar la atención”, dijo en la sesión del pasado 15 de octubre.

Imponen multas por 37 mdp por indebida afiliación

Derivada de la queja de 246 personas que acusaron al partido Morena de haberlas incorporado a su padrón sin su consentimiento o con una firma apócrifa, el INE aprobó multar con 36.8 millones al partido guinda.

En total, las quejas provienen de 14 entidades del país. El estado con mayor número de casos y la multa más alta fue Chiapas, con 82 personas que denunciaron afiliación indebida y una sanción de 12.3 millones de pesos. Le sigue el Estado de México, con 49 personas inconformes y una multa de 7.3 millones de pesos, y en tercer lugar aparece Durango, con 39 casos y una sanción de 5.8 millones de pesos.

También se registraron denuncias en estados como Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Baja California, Ciudad de México y Chihuahua, entre otros.

Además de Morena, el Consejo General sancionó a otros dos partidos por la misma conducta. El Partido del Trabajo recibió una multa de 133 mil pesos y el Partido Verde Ecologista de México una de 70 mil 337.52 pesos. En total, las multas acumuladas contras los tres partidos suman 37 millones.

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En la misma sesión, el INE declaró infundadas y desestimó las quejas presentadas contra el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, así como un caso adicional contra el Partido Verde, al no acreditarse la afiliación sin consentimiento.

Consejeros ordenan informe histórico por afiliación indebida

Durante la discusión de las multas por afiliación indebida, el consejero Martín Faz señaló que esta práctica no es un hecho aislado ni reciente, sino que viene ocurriendo de manera sistemática desde hace mucho tiempo en el sistema de partidos.

Advirtió que el fenómeno se ha normalizado y que, pese a las sanciones, sigue afectando los derechos de la ciudadanía al ser incorporada a padrones sin su consentimiento. Faz recordó que en 2019 el INE ya elaboró un informe específico sobre afiliaciones indebidas para dimensionar el problema. Sin embargo, consideró que ese diagnóstico quedó desfasado y que es necesario actualizarlo.

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Por ello, solicitó que la Secretaría Ejecutiva elabore ahora un informe histórico que trace la evolución de las afiliaciones indebidas incluso desde antes de que se realizara el primer conteo. El objetivo, explicó, es determinar con datos si realmente ha habido un aumento en este tipo de conductas.

La propuesta fue respaldada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei y por la consejera Carla Humphrey, quienes coincidieron en la necesidad de contar con una radiografía completa. El Consejo General ordenó entonces a la Secretaría Ejecutiva encargarse de la elaboración de este informe histórico para su posterior análisis.

¿Cómo desafiliarte de un partido político?

Si encontraste tu nombre en el Sistema de Consulta de Afiliados a Partidos Políticos del INE y ya no deseas pertenecer al partido, puedes solicitar la cancelación de tu registro.

  1. Genera la solicitud de baja. En el sistema de consulta del INE, busca la opción desafiliación voluntaria. Descarga e imprime el formato de cancelación de militancia.
  2. Presenta el documento. Si se trata de un partido nacional, puedes entregarlo en las oficinas del partido o en una Junta Local o Distrital del INE. Si es un partido local, debes acudir al OPLE de tu entidad.
  3. Conserva el acuse de recibo. Guarda una copia de la solicitud y el comprobante de entrega para dar seguimiento.
  4. Verifica que se haya realizado la baja. Después de 11 días hábiles desde la presentación de la solicitud, consulta nuevamente el sistema para comprobar que el registro fue cancelado. Si continúa apareciendo, puedes presentar una queja.

¿Qué hacer si te afiliaron sin tu consentimiento?

Si nunca autorizaste tu afiliación, puedes presentar una queja por afiliación indebida. Este procedimiento es distinto de la solicitud de baja: permite denunciar que un partido pudo haber utilizado tus datos sin tu consentimiento y solicitar que la autoridad investigue lo ocurrido.

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Guadalupe Taddei Zavala INE Morena

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