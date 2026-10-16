¿Te afiliaron sin tu permiso a un partido político? Acusan a Morena de acumular multas de 70 mdp por afiliación indebida

“Son recursos públicos que tiene este partido político, y los va a utilizar para pagar las multas que se le impusieron por indebida afiliación. No es un tema menor, son multas históricas, no recuerdo multas de estas dimensiones a un partido político y me parece que es de llamar la atención”, dijo en la sesión del pasado 15 de octubre.

Imponen multas por 37 mdp por indebida afiliación

Derivada de la queja de 246 personas que acusaron al partido Morena de haberlas incorporado a su padrón sin su consentimiento o con una firma apócrifa, el INE aprobó multar con 36.8 millones al partido guinda.

En total, las quejas provienen de 14 entidades del país. El estado con mayor número de casos y la multa más alta fue Chiapas, con 82 personas que denunciaron afiliación indebida y una sanción de 12.3 millones de pesos. Le sigue el Estado de México, con 49 personas inconformes y una multa de 7.3 millones de pesos, y en tercer lugar aparece Durango, con 39 casos y una sanción de 5.8 millones de pesos.

También se registraron denuncias en estados como Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Baja California, Ciudad de México y Chihuahua, entre otros.

Además de Morena, el Consejo General sancionó a otros dos partidos por la misma conducta. El Partido del Trabajo recibió una multa de 133 mil pesos y el Partido Verde Ecologista de México una de 70 mil 337.52 pesos. En total, las multas acumuladas contras los tres partidos suman 37 millones.